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СПК "Агрокомбинат Снов" в этом году - 70
28.03.2021 14:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПредприятия АПК нашей страны в этом году планируют экспортировать продовольствия на 6 миллиардов долларов. Более половины всей валютной выручки приносят продажи мясомолочной продукции. Вспомним также, что Беларусь входит в топ-5 мировых экспортеров масла или сыра.
Покупают же белорусское за неизменно высокое качествоВсе это - заслуга хлеборобов, механизаторов, агрономов, зоотехников, маркетологов и руководителей компаний. Среди них есть и такие крупные предприятия, чьи названия стали брендами. В этот раз посетим флагман белорусского АПК - СПК "Агрокомбинат Снов", которому в этом году - 70.
О зрелости и одновременно молодости легенды сельского хозяйства - Алексей Кондратенко (видео).
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Предприятия АПК нашей страны в этом году планируют экспортировать продовольствия на 6 миллиардов долларов. Более половины всей валютной выручки приносят продажи...
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