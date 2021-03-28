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СПК "Агрокомбинат Снов" в этом году - 70

28.03.2021 14:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Предприятия АПК нашей страны в этом году планируют экспортировать продовольствия на 6 миллиардов долларов. Более половины всей валютной выручки приносят продажи мясомолочной продукции.  Вспомним также, что Беларусь входит в топ-5 мировых экспортеров масла или сыра.



Покупают же белорусское за неизменно высокое качество

Все это - заслуга хлеборобов, механизаторов, агрономов, зоотехников, маркетологов и руководителей компаний. Среди них есть и такие крупные предприятия, чьи названия стали брендами. В этот раз посетим флагман белорусского АПК -  СПК "Агрокомбинат Снов", которому в этом году - 70. 
О зрелости и одновременно молодости легенды сельского хозяйства - Алексей Кондратенко (видео).

 
 
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Предприятия АПК нашей страны в этом году планируют экспортировать продовольствия на 6 миллиардов долларов. Более половины всей валютной выручки приносят продажи...
 
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