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Покупают же белорусское за неизменно высокое качество

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СПК "Агрокомбинат Снов" в этом году - 70 Предприятия АПК нашей страны в этом году планируют экспортировать продовольствия на 6 миллиардов долларов. Более половины всей валютной выручки приносят продажи...

Предприятия АПК нашей страны в этом году планируют экспортировать продовольствия на 6 миллиардов долларов. Более половины всей валютной выручки приносят продажи мясомолочной продукции. Вспомним также, что Беларусь входит в топ-5 мировых экспортеров масла или сыра.Все это - заслуга хлеборобов, механизаторов, агрономов, зоотехников, маркетологов и руководителей компаний. Среди них есть и такие крупные предприятия, чьи названия стали брендами. В этот раз посетим флагман белорусского АПК - СПК "Агрокомбинат Снов", которому в этом году - 70.О зрелости и одновременно молодости легенды сельского хозяйства -