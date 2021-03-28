Три недели подряд в Литве самая дорогая электроэнергия среди стран Балтии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мар – Sputnik. Оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе выросла на 14% - до 52,3 евро за МВт-ч, сообщает независимый поставщик энергии Elektrum Lietuva.

"На рост цен в Литве повлиял на 29% сократившийся поток электроэнергии из Швеции (SE4), где цена выросла на 17% по сравнению с предыдущей неделей, до 50,48 евро за МВт-ч. Цена также выросла из-за падения уровня производства и увеличения потребления", - заявил руководитель отдела бизнес-клиентов компании Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.

В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию осталась такой же, как и на предыдущей неделе, - 43,92 евро за МВт-ч: это произошло из-за увеличения потока электроэнергии из Финляндии, где цена снизилась на 3% до 42,57 евро за МВт-ч.

Как сообщают в компании, цены на электроэнергию на бирже NordPool за неделю выросли на 9% (до 39,04 евро за МВт-ч). Наибольшее влияние на стоимость оказывает погода: с потеплением потребление электроэнергии в странах Балтии и Северной Европы на прошлой неделе снизилось. Потребление электричества в Северном регионе упало до 9 074 ГВт-ч, а объем производства - до 9 226 ГВт-ч.

Также на 9% снизилось производство электроэнергии ветра, упали запасы воды в странах Северной Европы, выросли цены на топливо. Все это повлекло подорожание электроэнергии на бирже NordPool.

Литве нужна электроэнергия

С 15 по 21 марта в целом в странах Балтии общее потреблении электроэнергии упало на 2% (до 561 ГВт-ч):

в Латвии на 1% (до 146 ГВт-ч)

в Эстонии на 7% (до 175 ГВт-ч)

в Литве, наоборот, стали потреблять больше, - на 1% (до 241 ГВт-ч).

В целом, в странах Балтии объемы производства электроэнергии по сравнению с прошлой неделей снизились на 10% и составили 317 ГВт-ч.

Наибольше падение было отмечено в Литве – на 18% до 84 ГВт-ч. В Латвии производство электроэнергии упало на 7% до 159 ГВт-ч, в Эстонии – на 9% до 74 ГВт-ч.

В течение недели все три страны Балтии вместе произвели лишь 56% от необходимой им электроэнергии. В Литве произвели лишь 35% от необходимого в стране уровня (стране нужна электроэнергия, сообщает компания), в Латвии – 109% от необходимого уровня, в Эстонии – лишь 42% (страна также нуждается в электроэнергии, резюмирует компания).

Вильнюс и БелАЭС

Строительство Белорусской атомной станции с самого начала было раскритиковано литовскими властями, несмотря на то, что АЭС прошла все необходимые проверки, в том числе и МАГАТЭ.

Литве удалось убедить Латвию отказаться от покупки электроэнергии с БелАЭС, но Рига при этом может торговать электричеством с третьими странами, используя латвийско-российское соединение. В Минэнерго Беларуси ранее заявили, что Вильнюс вместо диалога "раздувает угрозу БелАЭС для Европы" и при этом активно продвигает антибелорусскую риторику на международных площадках.

Физический пуск первого энергоблока АЭС состоялся 20 августа, а 3 ноября он был включен в общую энергосистему страны. Официальная церемония его запуска с участием президента Беларуси прошла позже - 7 ноября, где Александр Лукашенко заявил, что стране нужна еще одна такая станция.

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