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Интервью с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иваном Крупко

29.03.2021 06:31 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Следующая сфера АПК демонстрирует куда более приятные результаты. Хотя есть и проблемы, и убыточных хозяйств еще хватает. Но продуктами обеспечиваем себя сами, да и на экспорте зарабатываем суммы с девятью нулями. В этом году посевная кампания стартовала немного позже из-за прохладной погоды, но в профильном министерстве уверены: все пройдет быстро. 

О видах на урожай, под какие культуры отдали больше площадей в этом году, учитывая запросы рынка, а также о мощностях наших перерабатывающих предприятий и экспортных амбициях на пятилетку наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у главы Минсельхозпрода Ивана Крупко.

 
 
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Следующая сфера АПК демонстрирует куда более приятные результаты. Хотя есть и проблемы, и убыточных хозяйств еще хватает. Но продуктами обеспечиваем себя сами, да...
 
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