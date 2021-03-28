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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иваном Крупко Следующая сфера АПК демонстрирует куда более приятные результаты. Хотя есть и проблемы, и убыточных хозяйств еще хватает. Но продуктами обеспечиваем себя сами, да...

Следующая сфера АПК демонстрирует куда более приятные результаты. Хотя есть и проблемы, и убыточных хозяйств еще хватает. Но продуктами обеспечиваем себя сами, да и на экспорте зарабатываем суммы с девятью нулями. В этом году посевная кампания стартовала немного позже из-за прохладной погоды, но в профильном министерстве уверены: все пройдет быстро.О видах на урожай, под какие культуры отдали больше площадей в этом году, учитывая запросы рынка, а также о мощностях наших перерабатывающих предприятий и экспортных амбициях на пятилетку наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у главы Минсельхозпрода Ивана Крупко.