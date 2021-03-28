Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Виды на урожай сезона 2021 Для аграриев действительно сейчас самая горячая пора. Ставку делают на оперативность. Работают практически весь световой день, первыми высевают пшеницу и...

Для аграриев действительно сейчас самая горячая пора. Ставку делают на оперативность. Работают практически весь световой день, первыми высевают пшеницу и люцерну, на очереди ячмень и овес - эти культуры менее требовательны к теплу. Важно успеть завершить основные работы пока в почве есть влага. Особое внимание технологиям и качественной подготовке земли. О видах на урожай сезона 2021 -Механизатор Виктор Козел за загрузкой своего посевного агрегата следит лично. Зерна в бункере должно хватать ровно на один проход. Под это количество уже настроено оборудование. Малейшие сбои могут привести к потере времени, чего в начале посевной допустить никак нельзя. За 25 лет работы в хозяйстве, говорит специалист, культура земледелия шагнула далеко вперед, а ответственность многократно возросла. Ведь будущий высокий урожай закладывается именно сейчас, весной.В этом году медлить с посевной в аграрии не стали. Как только сошел снег, на поля вывели всю технику. Ведь прежде чем зерно ляжет в почву, необходимо подготовится.Посевная кампания в хозяйстве проходит в несколько этапов. Сначала в почву вносят минеральные удобрения, затем ее культивируют. И только после этого аграрии приступают непосредственно к севу ранних яровых культур.Механизаторы работают практически весь световой день, первыми высевают пшеницу и люцерну на зеленую массу, на очереди ячмень и овес - эти культуры менее требовательны к теплу.Оперативность проведения полевых работ, это только одна из составляющих успеха. Не менее важен и качественный семенной фонд. В хозяйстве используют только высокопродуктивные сорта белорусской селекции. Их подготовили еще с осени.В прошлом году местные аграрии собирали зерновых больше 40 центнеров с гектара. В нынешнем сезоне планируют побить свой рекорд. Озимые культуры относительно неплохо вышли с зимовки. Грамотная подкормка, уверен главный агроном Андрей Ракуть, позволит ускорить период вегетации растений.Современные агрономические технологии способны значительно повысить урожай, но без высококлассных специалистов все усилия будут напрасными. Каждый механизатор здесь на вес золота. Созданы комфортные условия труда, разработаны программы материальной поддержки. А чтобы не отрывать от работы - 2 раза в день - обед прямо в поле.Сегодня уже все хозяйства Волковысского района приступили к посевной. При планировании севооборота учли опыт предыдущих лет. Ставку сделали на кормовые культуры с высокой энергетической ценностью. Регион специализируется в большей степени на животноводстве.Завершить сев ранних яровых аграрии планируют в ближайшие две недели. Ведь риски от возможной засухи куда выше, чем от ночных заморозков. Да и условия для успешной работы созданы. Техника и специалисты готовы на все сто.