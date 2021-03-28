Контейнеровоз застрял в Суэцком канале: что известно к вечеру воскресенья

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мар – Sputnik. Контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, в субботу впервые удалось немного сдвинуть с места при помощи буксиров. Его планировали снять с мели в ночь на воскресенье во время прилива. Однако операция успехом не увенчалась.

Как развивались события вокруг судна и в какой ситуации оно находится на вечер воскресенья – в обзоре Sputnik.

Гигантская пробка в Суэцком канале

С берега Красного моря в районе между городами Айн-Сохна и Заафарана примерно в 65 километрах от южного входа в Суэцкий канал отлично видны не менее 15 грузовых кораблей и барж, стоящих в очереди. Согласно данным сайта Vesselfinder, ближе к противоположному берегу в очереди еще десятки кораблей.

На море сильнейший шторм, из-за ураганного ветра 35 километров в час волны достигают нескольких метров.

Глава администрации канала Усама Рабиа в интервью телеканалу Al-Arabiya рассказал, что в общей сложности 369 кораблей – в том числе 25 нефтетанкеров – ожидают прохода через канал.

Рассматриваются разные варианты

Один из рассматриваемых сейчас сценариев – разгрузка контейнеревоза, заявил Рабиа.

"Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы сдвинуть корабль, двумя способами – буксировкой и дноуглубительными работами", – сообщил он, добавив, что предпринимаются попытки достичь глубины в 18 метров.

Рассматривается и третий вариант развития ситуации – уменьшение веса на корабле. Однако, по словам главы администрации канала, такой сценарий очень сложный и займет много времени.

Как сообщил портал по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic, в воскресенье два дополнительных буксира – Alp Guard и Carlo Magno – направились в Суэцкий канал, чтобы помочь в снятии с мели контейнеровоза Ever Given.

>>> Миллиарды долларов: подсчитан ущерб от блокировки Суэцкого канала

Россия готова помочь

Россия готова оказать всяческое содействие Египту по ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал контейнеровозом, заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

По словам главы российской дипмиссии, в России "очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале", являющимся "важной водной артерией для всего мира".

"Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и, естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны", – сказал посол.

По словам Борисенко, на данный момент официальных обращений от египетской стороны с просьбой о помощи не было. В воскресенье глава администрации Суэцкого канала заявил, что Египет может обратиться за международной помощью, если потребуется уменьшить нагрузку судна.

Что случилось в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник, 23 марта, сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

Как сообщил в субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа, одной из причин инцидента стала песчаная буря, сопровождавшаяся сильным ветром.

Согласно оптимистичными прогнозам, судно удастся разблокировать в начале следующей недели. Однако некоторые эксперты предупреждают, что при неблагоприятном развитии событий этот процесс может занять не дни, а недели.

>>>Японский владелец застрявшего в Суэцком канале судна извинился

Как комментируют ситуацию мировые СМИ

Как пишет газета Washington Post, первоначальные результаты расследования причин инцидента могли быть не совсем точными. "Погода (песчаная буря с сильными ветрами – Sputnik) была одной из причин, но тут, возможно, имела место техническая неисправность или человеческий фактор", – цитирует газета главу администрации канала.

Глава администрации канала допустил разгрузку Ever Given при помощи других кораблей и кранов, однако спасательная группа надеется, что им не придется предпринимать подобные меры, отмечает Wall Street Journal.

По оценке экспертов газеты Guardian, цепная реакция от этих событий для судоходства может ощущаться в течение нескольких недель – и даже дольше, если "мегакорабль" японской компании не будет снят с мели в ближайшее время.

Смотрите также: