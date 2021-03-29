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Брутальная комната для жениха и нежная для невесты, а также отличные виды вокруг в усадьбе "Royal Нall". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
29.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Очередная наша локация в поисках усадеб для свадьбы - Royal Нall. Объект построен в 25 километрах от Минска и в 3 километрах от комплекса "Силичи". У агроусадьбы огромная территория, уходящая на лесные холмы, собственный пруд. Блогер и организатор свадеб
- Тут летом молодоженам приходится выбирать, где именно организовать выездную регистрацию. Удобных и визуально привлекательных полянок несколько - и недалеко от здания, и в лесу, и возле пруда, - уже от ворот начинает рассказ Алина. - И все по-своему "инстаграмны", везде можно сделать потрясающие кадры и провести фотосессию. Кстати, вся усадьба закрывается под ваше мероприятие, то есть полностью в вашем распоряжении.
В самом здании усадьбы на первом этаже - банкетный зал с огромными окнами, открывающими вид на лужайку перед и лес.
- Банкетный зал рассчитан на 35-150 гостей, тут, как видите, круглые столы с дорогим текстилем, можно выбрать как классический вариант скатертей, так и зеркальную поверхность стола. Тут удобные стулья, стильная посуда. И собственная кухня, меню доступно на сайте усадьбы, его даже рассматривать интересно, - улыбается Алина.
В отношении цен Royal Нall прозрачен - на сайте указано, сколько будет стоить аренда усадьбы в определенные дни. Например, по пятницам в апреле - от 1250 долларов по курсу Нацбанка и 1450 - по субботам. В октябре - от 1750 долларов по курсу Нацбанка, в самые популярные "свадебные" месяцы - июль и август - от 3500 до 4000.
Банкет тоже несложно прикинуть - от 99 рублей на человека, алкоголь - на усмотрение молодоженов.
- Royal Нall я бы рекомендовала тем, кто хочет классическую, немаленькую свадьбу в ресторане, но с возможностью организовать выездную регистрацию на природе, - резюмирует Алина.
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Брутальная комната для жениха и нежная для невесты, а также отличные виды вокруг в усадьбе "Royal Нall". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Очередная наша локация в поисках усадеб для свадьбы - Royal Нall. Объект построен в 25 километрах от Минска и в 3 километрах от комплекса "Силичи". У агроусадьбы огромная...
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