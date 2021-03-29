В отношении цен Royal Нall прозрачен - на сайте указано, сколько будет стоить аренда усадьбы в определенные дни. Например, по пятницам в апреле - от 1250 долларов по курсу Нацбанка и 1450 - по субботам. В октябре - от 1750 долларов по курсу Нацбанка, в самые популярные "свадебные" месяцы - июль и август - от 3500 до 4000.

Банкет тоже несложно прикинуть - от 99 рублей на человека, алкоголь - на усмотрение молодоженов.