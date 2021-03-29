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Президент Польши проводит международные переговоры о ситуации вокруг польского меньшинства в Беларуси
29.03.2021 08:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Польши Анджей Дуда начал международные переговоры в связи с ситуацией вокруг польского меньшинства в Беларуси.
В частности в
По информации Щерского, в разговоре Дуды с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич (Хорватия) получены заверения, что вопрос преследования польского меньшинства в Беларуси будет поднят на предстоящей неделе на заседании Комитета министров СЕ.
О сложившейся ситуации глава польского государства проинформировал также верховного комиссара ООН по правам человека бывшего президента Чили Мишель Бачелет.
Кроме того, Дуда направил письмо президенту США Джо Байдену, в котором заявил, что «режим в Минске атакует польское меньшинство по политическим мотивам как членов белорусского общества, связанных с трансатлантическими демократическими институциями». Лидер Польши призвал США как страну, председательствующую в Совете безопасности ООН, срочно обратить внимание на нарушение прав человека в Беларуси, преследование ее гражданского общества, включая польское меньшинство, и рассмотреть этот вопрос на одном из ближайших заседаний Совбеза ООН. Дуда выразил признательность Байдену и его администрации за участие и интерес к ситуации с правами человека в Беларуси, а также заявил об обеспокоенности в связи с ее ухудшением.
Президент Польши отметил, что после президентских выборов в августе 2020 года ситуация в Беларуси стала напряженной и нестабильной, а на реализацию белорусским обществом фундаментальных прав человека «режим ответил репрессиями».
По мнению польского руководителя, международное сообщество должно предпринять серьезные шаги по защите личных свобод и прав человека в целом, в том числе национальных меньшинств в Беларуси. В письме Байдену он подчеркнул, что недостаток внимания и действий, как свидетельствует история, в конечном итоге может еще больше ухудшить ситуацию.
Дуда встретился с представителями белорусского меньшинства в Польше, отозванным в октябре прошлого года для консультаций послом страны в Минске Артуром Михальским, руководителями польских спецслужб.
25 марта на фасаде президентского дворца в Варшаве в знак солидарности с проживающими в Беларуси поляками появилась инсталляция с изображением председателя неофициального Союза поляков Беларуси Анжелики Борис и члена правления СПБ журналиста Анджея Почобута.
Ранее в тот же день Генпрокуратура Беларуси сообщила, что возбудила в отношении Анжелики Борис и «иных лиц» дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).
В ведомстве утверждают, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества». «Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.
Борис задержали 23 марта в Гродно, на следующий день суд арестовал ее на 15 суток за организацию 7 марта традиционного праздника ремесел «Гродненские Казюки — 2021». После ареста СПБ заявил, что «преследование Анжелики Борис за реализацию уставных задач СПБ, а именно сохранение польских традиций и культуры среди польского меньшинства», является «актом запугивания всего польского меньшинства в Беларуси».
Утром 25 марта в квартире Почобута прошел трехчасовой обыск. Изъяты два ноутбука, жесткие диски, семь старых телефонов, польскоязычная литература, бейджи с конференций, все документы на польском языке, включая документы дочери, и награды польского конкурса GrandPress. Почобут помещен в СИЗО на улице Володарского в Минске.
До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После его раскола в стране действуют два союза — официальный, зарегистрированный Министерством юстиции, и неофициальный, который поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола (до 2010 года и с 2016-го).
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Президент Польши проводит международные переговоры о ситуации вокруг польского меньшинства в Беларуси
О сложившейся ситуации глава польского государства проинформировал также верховного комиссара ООН по правам человека бывшего президента Чили Мишель Бачелет.
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