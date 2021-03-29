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Нефть начала дешеветь впервые после инцидента в Суэцком канале

29.03.2021 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Котировки на нефть в понедельник начали снижаться после известий о том, что контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале.

Стоимость июньских фьючерсов на североморский сорт нефти Brent снижалась на 2,02%, до 63,13 доллара, майских - на 1,61%, до 63,53 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI опускалась на 2,18%, до 59,64 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что судно заблокировавшее канал соединяющий Индийский океан и Средиземное море, снято с мели, но сам канал пока не доступен для судоходства. После того, как на прошлой неделе из-за блокировки цены на нефть росли, сегодня они начали коррекцию.

Интересно, что в настоящий момент в очереди на прохождение Суэцкого канала стоит более 450 морских судов различного класса, которые должны доставить свои грузы.

Канал трубе не помеха

"Ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки", - отметили в министерстве энергетики России.

Географическое положение государства позволяет иметь доступ к основным энергетическим рынкам в мире без широкого использования морского транспорта.

"Крупные российские экспортные проекты, такие как нефтепровод "Дружба", нефтепроводы в КНР, действующие газопроводы "Ямал-Европа", "Северный поток", "Сила Сибири" и "Турецкий поток", обладают высокой надежностью и занимают конкурентные позиции как по себестоимости транспортировки, так и по надежности в сравнении с альтернативными маршрутами поставок энергоресурсов", - пояснили в российском профильном ведомстве.

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Теги: Минск
 
 
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Блокировка важнейшей транспортной артерии в мире не сказалась на доставке российской Urals, потому что компании из РФ используют другие логистические решения.
 
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