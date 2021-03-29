"А раздеваться вы где будете?!" 10 жутких ошибок в планировках современных частных домов

Источник материала: realt.by

Я решила построить дом. Смотрю типовые планировки того, что предлагают сейчас для загородного жилья , и давление поднимается. Похоже, нынешним архитекторам с высокой колокольни плевать на эргономику и потребности семей, живущих в нашем климате. Я недовольна и сейчас расскажу почему.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Все свое недовольство и претензии я постаралась структурировать. Почитайте, подумайте. Может, вам мои замечания тоже помогут при выборе дома. 1. Нет тамбуров В каждом втором проекте дома есть "крыльцо-углубление" вместо тамбура. Типа тамбур не модно. Смотрим обжитые дома - "углубление" остеклили, сделали тамбур. Плевать на моду - зимой нужен буфер от холода. 2. Нет нормальной прихожей В моем представлении в доме должна быть прихожая, в которой должны нормально помещаться все вещи, в которых семья ходит зимой. Предположим, семья из трех человек. Это как минимум шесть пуховиков-шуб и шесть комплектов обуви, должно быть место для шарфов и шапок. Только не в шкафу-купе - это все должно нормально просыхать. Не нашла ни одного проекта, в котором бы в прихожей был специальный "аппендикс" с сушилкой для всего этого сырого барахла. 3. Как сходить "на дорожку"?! Из прихожей должен быть вход в один из санузлов, в котором можно помыть сапоги, собаке лапы, ну и руки с улицы. Ну и ребенка сводить "на дорожку". Неплохо там же обустроить "постирочную". Но на санузлах экономят все создатели типовых проектов. Постирочная до сих пор считается чем-то из области роскоши. 4. Где кладовая? Из прихожей же должен быть вход в кладовую. В частном доме не делать кладовую - себя не уважать. Но у нас не делают. Если есть гараж - забивают его всем, что нужно, но не сейчас. В общем, у нас в гаражах машины обычно не стоят - они "ночуют" под навесом. Но с каким-то невероятным упорством гаражи строят. Чтобы затягивать туда на зиму уличную мебель. А, и морозильный шкаф в итоге оказывается там же, и инструменты, и газонокосилка. И стол столярный. Логичный вопрос - почему сразу не строить помещение под это все, мастерскую-кладовую, с окнами, с правильной эргономикой? 5. Зонирование давно придумано - почему не пользуемся? Не может быть дверь в спальню напротив входной: это некомфортно. Разделение дома на гостевую и приватную зоны давно уже придумано, но белорусские архитекторы почему-то упорно не понимают зачем.

Гостиная, совмещенная с кухней-столовой - давно стандартный вариант. В частном доме нет надобности дробить это помещение. Давно уже у нас не варят кабана целиком на тушенку, чтобы кухню делать отдельной. Да и в принципе готовят нечто очень пахучее редко. Отдельная гостиная-столовая хороша, когда у вас есть прислуга, чья обязанность - готовить и накрывать на стол. Но мы говорим об обычном доме для обычной семьи, которая не селит с собой повара-официанта-горничную. И даже если приходят гости (а они не так часто приходят), вряд ли они будут обижаться, что их не усадили в отдельном помещении и что из-за стола видна кухонная плита.

Хорошо бы при кухне сделать у "холодной стены" мини-кладовую для банок и круп, чтобы не заставлять запасами кухонные шкафы - но это уже из изысков. 6. Про санузлы В половине типовых проектов в центре дома - санузел. В этом есть что-то ненормальное: в сердце дома - унитаз. В норме должно быть столько санузлов, сколько спален. Минимум два - гостевой и хозяйский. Если дом маленький, гости перебьются санузлом из прихожей. Но построить частный дом и отказать себе в ванной с окном - на мой взгляд, странно. 7. Шкафы и шкафчики Не менее странно не сделать в своем (!) доме гардеробную с окном. Но - ее не делают. Посмотрите, в 99% планировок домов на 120-140 квадратных метров нарисовано, где архитектор "видит" шкафы. В каждой комнате он находит место для шкафа. А для гардеробной - нет. 8. Окна - боль Окна в спальне должны выходить во двор, смотреть на лужайку, на сад, никак не на улицу, забор и вход. Кажется, это логично, но нет: куча проектов, где в спальнях должны ночевать "охранники", следящие за входной дверью и проезжающими машинами. 9. Потолки для карликов Про высоту потолков хочется сказать отдельно. До сих пор у нас считается нормой потолочек в 2,5 метра, а 2,7 уже позиционируют как "высокий". Объяснить этот эконом-норматив из 60-70-х просто: средний рост мужчин был 167 см. Сейчас средний рост мужчины в Беларуси — 178 см. В частном доме пора уже закладывать потолки хотя бы 3 метра. Про дома с мансардами стоит проговорить отдельно. Сколько их сейчас продается, где все спальни - там, под ломаными скатами крыш. Спать там уютно только любителям ночевок в палатках, остальным нависающий над изголовьем кровати скос не может казаться уютным. К старости дома с лестницами превращаются в пытку. Привет жителям многоуровневых замков из 90-х, они знают, что отрабатывают карму. 10. Модненько, но глупенько И не могу не высказаться о модных окнах в пол. Если в гостиной они кажутся логичными, то в спальне вы будете их завешивать. Человек так устроен - он хочет спать в безопасности. Под Минском построено уже немало "стеклянных домов". Стоят наглухо зашторенные даже днем. Народ там пожил и сделал выводы: нервная система не выдерживает повышенной открытости. Еще одно модное решение - открытая деревянная терраса при доме. Красиво, спорить сложно. Но в нашем климате - глупо. Пользоваться ей можно от силы пять месяцев в году, и то - в не дождливые и не ветренные дни. Которых у нас хорошо если три десятка в год наберется. И не факт, что вы в это время сами будете не в отпуске. А остальное время вы ее будете чистить, покрывать против гниения, но она все равно будет гнить. Так что террасу нужно и накрывать. А лучше стеклить, чтобы раздвигать двери в природу тогда, когда природа благоволит. P.S. В общем, перелопатила все типовые планировки и поняла: экономных будущих новоселов архитекторы ненавидят. Придется примкнуть к расточительным - заказывать индивидуальный проект. Полторы тысячи долларов как минимум, но к тебе отнесутся, как к человеку. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Читайте также: Минчанка купила дом на Браславских озерах за 1 базовую. Рассказываем как Снова рекорды. Участки с «недостроями» в Колодищах проданы за $ 90 тыс. и $ 77 тыс. Результаты аукциона