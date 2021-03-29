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Лукашенко: «Мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы»

29.03.2021 11:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Различным силам, прежде всего извне, очень хочется накалить в Беларуси обстановку». Об этом Александр Лукашенко заявил 29 марта на совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране, сообщает его пресс-служба.


Фото: president.gov.by

Он отметил, что пригласил на совещание силовой блок Совета безопасности, чтобы обсудить обозначенную тематику прежде всего с позиции того, каким образом действовать дальше, обеспечивая внутреннюю и внешнюю безопасность, что нужно предпринять исходя из меняющейся обстановки.

— Я уже не единожды говорил о том, что спокойной жизни у нас не будет. Она может быть спокойной, может быть более острая ситуация, но абсолютного покоя в стране никогда не будет. Потому что уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку, — сказал Лукашенко.

— Вы видите, что поменялись режиссеры за границей. Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались. Появились более радикальные, типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации, — добавил он.

— То, что у нас идет переформатирование действий «протестунов и беглых», мы это видим. Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы. Этого допустить мы не можем и не имеем права. И это характерно прежде всего для города-героя Минска, — сказал Лукашенко.

«К наградам»

Александр Лукашенко поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить, по его словам, теракты.

— Ребята просто молодцы: раскрыли очередное преступление террористической направленности. Надо всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам. Они это заслужили, защитили огромное количество людей, которые могли пострадать, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что стоит это сделать поскорее — «дорога ложка к обеду».

Напомним, ночью 25 марта оперативники ГУБОП при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Как утверждает милиция, мужчина намеревался совершить террористический акт в воинской части, еще один — в столице.

(Будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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- Я уже не единожды говорил о том, что спокойной жизни у нас не будет. Она может быть спокойной, может быть более острая ситуация, но абсолютного покоя в стране...
 
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