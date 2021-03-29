|
Беларусь планирует увеличить экспорт в Казахстан в этом году
29.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБеларусь планирует увеличить экспорт в Казахстан в этом году. За счет продуктов питания, товаров легкой промышленности и косметики. Это в "Главном эфире"
Несмотря на некоторые COVID-ограничения, в планах много и совместных проектов. Создание пожарных машин и ветпрепаратов. Акцент на промышленную кооперацию. У нашего тракторного завода в Казахстане уже есть три производственные площадки и степень локализации постоянно увеличивается.
Беларусь и Казахстан делают ставку на промышленную кооперациюЗа прошлый год товарооборот Беларуси и Казахстана составил около 850 миллионов долларов. В корзине взаимных продаж - 750 позиций. Сейчас этот список будет увеличиваться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь планирует увеличить экспорт в Казахстан в этом году. За счет продуктов питания, товаров легкой промышленности и косметики. Это в "Главном эфире" рассказал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)