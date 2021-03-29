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Беларусь и Казахстан делают ставку на промышленную кооперацию

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь планирует увеличить экспорт в Казахстан в этом году Беларусь планирует увеличить экспорт в Казахстан в этом году. За счет продуктов питания, товаров легкой промышленности и косметики. Это в "Главном эфире" рассказал...

Беларусь планирует увеличить экспорт в Казахстан в этом году. За счет продуктов питания, товаров легкой промышленности и косметики. Это в "Главном эфире"Несмотря на некоторые COVID-ограничения, в планах много и совместных проектов. Создание пожарных машин и ветпрепаратов. Акцент на промышленную кооперацию. У нашего тракторного завода в Казахстане уже есть три производственные площадки и степень локализации постоянно увеличивается.За прошлый год товарооборот Беларуси и Казахстана составил около 850 миллионов долларов. В корзине взаимных продаж - 750 позиций. Сейчас этот список будет увеличиваться.