Жена Зингмана опасается, что задержание бизнесмена в Африке могло быть политически мотивированным

Источник материала: Tut.by

Белорусскому бизнесмену Александру Зингману и его партнерам по арабской компании Aftrade DMCC до сих пор не предъявлено обвинение. Об этом заявили TUT.BY в белорусском представительстве Aftrade DMCC.



Фото: ilsole24ore.com

Напомним, Александр Зингман вместе с топ-менеджером Aftrade DMCC, белорусом Олегом Водчицем и итальянским бизнесменом Паоло Персико были задержаны 19 марта в Лубумбаши — втором по величине городе Демократической Республики Конго.

По информации адвокатов, Зингман и Водчиц до сих находятся под стражей в ДРК, сообщили в Aftrade DMCC. При этом никаких обвинений им не предъявлено.

По информации местных СМИ, Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой. Они якобы обсуждали поставки оружия.

— Планировалась деловая поездка для обсуждения возможной поставки сельскохозяйственной техники и оборудования в ДРК. Как нам удалось выяснить, никаких встреч в ДРК не состоялось, так как их задержали в аэропорту по прилету в страну, так что утверждения о якобы имевших место встречах до задержания не соответствуют действительности, — говорится в ответе Aftrade DMCC. — Поездка изначально была запланирована в несколько африканских государств. План командировки предполагал дальнейшее следование в Зимбабве.

Все, что касается сообщений в местных ресурсах о якобы имевших место переговорах по поставкам оружия, не соответствует действительности. Как мы уже сказали, задержание произошло прямо по прилету в ДРК. Не было проведено ни одной встречи. Мы расцениваем сообщения такого рода в СМИ как дискредитацию и попытку создать определенное мнение о причинах их задержания. Еще раз подчеркиваем, что обвинение не предъявлено и причины задержания органами ДРК не сообщаются.

Александр Зингман является бенефициаром зарегистрированной в ОАЭ компании Aftrade DMCC. Согласно данным сайта компании, она занимается поставками белорусской техники (МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, Гомсельмаш, МЗКТ) в Африку. Гендиректор Aftrade DMCC — Олег Водчиц, бывший заместитель гендиректора «Промагролизинг».

В октябре 2020 года Зингман получил аудиенцию у премьер-министра ДРК Сильвестра Илунги, который поддерживает хорошие отношения с бывшим президентом страны. Как сообщают местные СМИ, в ходе переговоров белорусский бизнесмен обозначил свой интерес на конголезском рынке. Это инвестиции в сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, транспорт, сбор отходов и оборону. Представители Aftrade DMCC также предложили обеспечить мобилизацию финансирования возможных проектов за счет ресурсов африканского Trade & Development Bank (TDB) и белорусского Банка развития.

По данным СМИ, 54-летний Александр Зингман, который является почетным консулом Зимбабве в Беларуси, имеет два гражданства — США и Беларуси. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью его освобождения.

В Aftrade DMCC информацией об этом не располагают. Там сообщили, что сами обращались за помощью в посольства Республики Беларусь в Африке.

Жена Александра Зингмана Елизавета также «глубоко обеспокоена физическим и психологическим состоянием Александра, которого незаконно задержали власти ДРК».





— Мы так и не получили даже формальных объяснений о причинах задержания. Слава Богу, его адвокат смогла коротко пообщаться с ним в минувший вторник. Однако с учетом нестабильности в стране и недавней смерти итальянского посла мы как члены его семьи, а также его друзья и коллеги очень волнуемся из-за сложившейся ситуации. Слухи о якобы торговле оружием являются абсолютной ложью и усиливают наши опасения в том, что это задержание было политически мотивированно, — заявила супруга.

В конце февраля посол Италии в ДРК Лука Аттанасио и его водитель были убиты в результате нападения на их машину, когда они ехали в колонне ООН. «Две машины Всемирной продовольственной программы ООН стали объектами вооруженной атаки со стороны боевиков из «Демократических сил за освобождение Руанды», — цитирует заявление министерства внутренних дел и безопасности ДРК местный новостной портал Actualite. Машины попали в засаду, которую устроили боевики с целью захвата заложников, отмечает портал. Вооруженные силы ДРК ведут борьбу с боевиками группировки, которые занимаются грабежами местного населения и контролируют нелегальную добычу золота в районах на границе с Руандой.