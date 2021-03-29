Хрен и мороженое: что волгоградские бизнесмены хотят продавать в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар ― Sputnik. Бизнес-миссия из Волгограда приехала в Беларусь, в ближайшие дни предприниматели посетят промышленные, сельскохозяйственные и торговые концерны, где предложат свою продукцию. Об этом рассказали на встрече в Торговом представительстве РФ в республике, передает корреспондент Sputnik.

Как отметила директор центра поддержки экспорта Волгоградской области Виктория Афанасова, Беларусь для бизнесменов региона – "особый стратегический партнер, друг, товарищ и брат, с которым хочется сотрудничать".

"Приехали компании разного профиля – производящие резинотехнические изделия, упаковку для продуктов и лекарств, жидкие керамические покрытия и грунтовки, бытовую технику, 3D-принтеры, замороженные полуфабрикаты, конфеты и так далее. Все они работают как на импорт, так и на экспорт. Наша задача в Беларуси – наладить сотрудничество с местными предприятиями", – пояснила она.

Важный рынок

В ближайшие дни бизнесмены посетят крупные белорусские предприятия – МАЗ, БелАЗ, БМЗ, МЭТЗ им. Козлова, Минскую овощную фабрику, агрокомбинат "Ждановичи", 1-ю Минскую птицефабрику, Минский хладокомбинат №2, "Белшину", Городейский и Жабинский сахарные комбинаты, Несвижский и Борисовский заводы медпрепаратов, ЗАО "АТЛАНТ", ЦУМ, ГУМ и другие. Переговоры о взаимной поставке предприниматели намерены провести в Минске и Гомеле.

Коммерческий директор компании из Волгограда, занимающейся производством мороженого и кондитерских изделий, а также хрена и горчицы, Артем Петров говорит:

"С нового года начали работать с некоторыми белорусскими дистрибьюторами. Для нас этот рынок чрезвычайно важный, поэтому будем расширять связи".

© Sputnik Станислав Лобатый Руководитель Торгпредства РФ в Беларуси Юрий Золотарев отметил, что белорусские ритейлеры в последнее время испытывают интерес к российским продуктам

Руководитель Торгпредства РФ в Беларуси Юрий Золотарев отметил, что белорусские ритейлеры в последнее время испытывают интерес к российским продуктам, в том числе из Волгоградской области. По словам Золотарева, последняя бизнес-миссия состоялась в марте прошлого года – сейчас, несмотря на пандемию, самое время продолжать налаживать торговые отношения с российским регионом.

К слову, товарооборот между Беларусью и Волгоградской областью по итогам прошлого года составил чуть более 80 млн долларов. Торгпред напомнил, что сейчас готовится к подписанию дорожная карта между республикой и регионом о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.