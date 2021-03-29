Минфин приостановил лицензию «Ласерта» на операции с ценными бумагами

Источник материала: Tut.by

Министерством финансов приостановило с 1 апреля по 16 апреля 2021 гоад действия лицензии компании «Ласерта» на осуществление профессиональной и биржевой деятельности с ценными бумагами. Это компания специализировалась на привлечении средств инвесторов в корпоративные облигации.



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Причиной такого решения Минфин называет неустранение компанией нарушений в части выполнения в установленные сроки обязательств перед кредиторами и по платежам в бюджет.

«Ласерта» должна устранить нарушения до 16 апреля в противном случае, Минфин прекратит действие лицензии.

«Депоненты ООО „Ласерта“ (в том числе эмитенты) и иные клиенты указанного профессионального участника рынка ценных бумаг вправе инициировать расторжение заключенных с ООО „Ласерта“ договоров и заключить соответствующе договоры с иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг», говорится в сообщении Минфина.

По информации TUT.BY, «Ласерта» не будет бороться за лицензию профучастника ценных бумаг.

Недавно основатели компании объявили о смене названия своего мобильного приложения на ROBO1 и создании «первого необанка страны».