Губернатор Брестчины - о запуске аккумуляторного завода: «Мы построили БелАЭС, не проводя референдума»

Источник материала: Tut.by

Обещанный Лукашенко в 2020-м году местный референдум по вопросу строительства под Брестом аккумуляторного завода так и не состоялся , а предприятие уже работает. Местные жители в время прямой линии губернатора Брестчины Юрия Шулейко спросили чиновника, как так. Что он ответил, рассказывает «Вечерний Брест».





«В основу референдума могли лечь спорные вопросы о строительстве/нестроительстве завода. Логически, завод уже был построен (к моменту, когда Александром Лукашенко была допущена возможность проведения референдума. — Ред.). Завод строился по инвестиционной программе Республики Беларусь. То, что обращались наши, так сказать, оппоненты о проведении референдума в [Тельминский] сельсовет, то мы не можем такой референдум юридически провести, потому что это госинвестпрограмма. Могу сравнить, как выходец из Гродненской области, что мы построили БелАЭС, не проводя референдума; в Гродно будет строиться 2-я очередь азотно-тукового комбината, который в разы несопоставим по масштабам и влиянию на окружающую среду с аккумуляторным заводом, и никто не проводит никаких референдумов. А в основу работы завода АКБ положено то, что на сегодняшний день все нормативные показатели, так называемые ПДК [предельно допустимые концентрации], которые получил аккумуляторный завод, соответствуют действительности, и сегодня выбросы не превышают даже половины от введенных ПДК.

Завод стоит на жесточайшем экологическом контроле. Он продолжается. Сегодня мониторинг доступен на сайте аккумуляторного завода, где вы видите, какие могут быть выбросы в той или иной точке, с определенной периодичностью.

Завод угрозы никакой не несет. Но если там будет малейшее нарушение в течение трех раз по экологическому законодательству, завод приостанавливает свою работу до устранения замечаний со стороны экологов или других компетентных служб, который проводят сегодня мониторинг воды, атмосферного воздуха и соблюдения природоохранного законодательства», — объясняет губернатор.

Что вообще происходит?

Напомним, строительство аккумуляторного завода вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение теперь уже бывшего губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

22 мая 2020 года аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP — продали 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову.

25 сентября 2020-го распоряжение теперь уже бывшего председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановке строительства аккумуляторного завода признано утратившим силу.

В марте 2021-го завершила работу приемочная комиссия по вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода. Предприятие получило полный пакет документов, подтверждающих соответствие требованиям экологической безопасности и эксплуатационной надежности.

10 марта подписан акт ввода завода в эксплуатацию — и сейчас он приступил к работе.