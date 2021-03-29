ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар, евро и российский рубль подешевели на торгах в понедельник

29.03.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль стали дешевле на торгах в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Больше всех подешевел российский рубль - 0,18%, евро упал на 0,12%, доллар США сдал позиции на 0,13%.

По итогам торгов 29 марта Нацбанк установил следующие курсы: 

  • 1 евро – 3,09 белорусского рубля,
  • 1 доллар США – 2,63 рубля,
  • 100 российских рублей – 3,47 рубля.

При установлении курсов валют банки учитываю многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Что будет с курсом доллара?

Ранее экономист Ярослава Романчук прогнозировал, что курс белорусского рубля к доллару на конец года может дойти до 3,30 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин пояснял, что валюты, которые в прошлом году были фаворитами, постепенно превращаются в аутсайдеров. Речь идет преимущественно о валютах европейских стран, не входящих в зону евро (Болгария, Венгрия, Дания, Польша и другие), а также валютах стран с развивающимися и сырьевыми экономиками, которые будут падать по сравнению с долларом США.

Лучшей валютой для сбережений этой весной эксперт назвал американский доллар. 

Читайте также:

 

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Белорусской валютно-фондовой биржи, три основные валюты немного потеряли в цене в первый рабочий день недели.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Хрен и мороженое: что волгоградские бизнесмены хотят продавать в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by