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Доллар, евро и российский рубль подешевели на торгах в понедельник
29.03.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль стали дешевле на торгах в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Больше всех подешевел российский рубль - 0,18%, евро упал на 0,12%, доллар США сдал позиции на 0,13%.
По итогам торгов 29 марта Нацбанк установил следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитываю многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Что будет с курсом доллара?
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Лучшей валютой для сбережений этой весной эксперт назвал американский доллар.
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По данным Белорусской валютно-фондовой биржи, три основные валюты немного потеряли в цене в первый рабочий день недели.
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