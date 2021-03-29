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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 марта 2021 года

29.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

За последнюю неделю индекс цен вторичного рынка жильяснизился на 0.1% и составил 1238 $/м2.

Текущее значение индекса на 16% ниже, чем в аналогичный период 2020 года.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.5% - до 1312 $/м2. Таким образом, средний уровень цен на первичном рынке на 74 $/м2 выше, чем на вторичном.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 марта 2021 года

Отрицательная динамика цен на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается на протяжении 15 недель (за исключением одной недели в январе).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 марта 2021 года

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Число выставленных на продажу объектов продолжает расти. За последние семь дней оно увеличилось на 2%. В наибольшей степени выросло количество 2- и 3-комнатных квартир – на 2,9% и 2,6% соответственно.

Среди районов города наиболее ощутимым рост предложения был в Первомайском (+5% за неделю), Московском (+4%) и Советском (+3%) районах. В Ленинском и Партизанском, напротив, число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 1.5% и 2% соответственно.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 марта 2021 года

Серьезных изменений в уровне средних цен по типам квартир за последние 7 дней не произошло: на 0.5% снизилась цена квадратного метра у 1-комнатных квартир, на 0.6% выросла у 4-комнатных.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 марта 2021 года

Среди районов города наиболее ощутимые изменения средних цен были зафиксированы у Партизанского (+1.1%) и Московского (-0.9%). В остальных колебания цены квадратного метра были на уровне +/- 0.5%.  


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 марта 2021 года

В большинстве микрорайонов Минска прослеживалось снижение цен на квартиры. В настоящее время различия между ними выглядят следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 марта 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 802 $/м2 (без изменений), Витебск — 604 $/м2 (+0.2%), Гомель — 620 $/м2 (-0.2%), Гродно — 713 $/м2 (+0.6%), Могилев — 644 $/м2 (-0.5%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 611 $/м2 (-0.3%), Солигорск — 793 $/м2 (+0.2%), Молодечно — 750 $/м2 (+0.2%), Жодино — 721 $/м2 (+0.3%), Слуцк — 610 $/м2 (+0.5%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 22 по 29 марта 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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