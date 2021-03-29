Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 марта 2021 года

Число выставленных на продажу объектов продолжает расти. За последние семь дней оно увеличилось на 2%. В наибольшей степени выросло количество 2- и 3-комнатных квартир – на 2,9% и 2,6% соответственно.

Среди районов города наиболее ощутимым рост предложения был в Первомайском (+5% за неделю), Московском (+4%) и Советском (+3%) районах. В Ленинском и Партизанском, напротив, число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 1.5% и 2% соответственно.