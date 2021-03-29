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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 марта 2021 года
29.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
За последнюю неделю
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.5% - до 1312 $/м2. Таким образом, средний уровень цен на первичном рынке на 74 $/м2 выше, чем на вторичном.
Число выставленных на продажу объектов продолжает расти. За последние семь дней оно увеличилось на 2%. В наибольшей степени выросло количество 2- и 3-комнатных квартир – на 2,9% и 2,6% соответственно.
Среди районов города наиболее ощутимым рост предложения был в Первомайском (+5% за неделю), Московском (+4%) и Советском (+3%) районах. В Ленинском и Партизанском, напротив, число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 1.5% и 2% соответственно.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 611 $/м2 (-0.3%), Солигорск — 793 $/м2 (+0.2%), Молодечно — 750 $/м2 (+0.2%), Жодино — 721 $/м2 (+0.3%), Слуцк — 610 $/м2 (+0.5%).
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За неделю, с 22 по 29 марта 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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