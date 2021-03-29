Бабарико, «Белая Русь», Лущ и Ланкин. Кто заявил о создании новых партий в Беларуси

Источник материала: Tut.by

После президентских выборов в Беларуси несколько структур заявили о создании партии: в конце августа Виктор Бабарико, а совсем недавно и «Белая Русь». TUT.BY собрал все инициативы и посмотрел, кто за ними стоит.



Фото используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Вместе» Виктора Бабарико и Марии Колесниковой

31 августа о создании партии «Вместе» заявили Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико. Было выпущено видеообращение, в котором Виктор Бабарико, на тот момент уже находящийся два с половиной месяца в СИЗО КГБ, сказал, что необходимо продолжать борьбу и для этого создается новая форма, которая позволит объединить всех сторонников.



Фото: Телеграм-канал Виктора Бабарико

Мария Колесникова добавила, что в ближайшее время будут поданы документы на регистрацию партии, но после задержания Колесниковой 8 сентября штаб не занимался вопросом партии.

О ней штаб Бабарико напомнил сегодня, заявив о начале сбора заявок на членство в ней, для чего всем желающим необходимо будет заполнить анкету. В конце весны пройдет учредительный съезд будущей партии, где должны выбрать лидера «Вместе».

Кто такие Виктор Бабарико и Мария Колесникова?

Виктор Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. В мае 2020 года он заявил о своем участии в президентских выборах и ушел с поста главы банка. 18 июня Бабарико был задержан Комитетом госконтроля «как руководитель противоправной деятельности». ЦИК отказался регистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты, сославшись на неточности в декларации о доходах и на письмо от Комитета госконтроля, поступившие в ЦИК, в котором указано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Виктору Бабарико предъявили обвинение, статьи несколько раз менялись, но в итоге до суда дошло обвинение Бабарико в «отмывании» средств, полученных преступным путем (ст. 235 ч. 2 УК, до семи лет лишения свободы), и получении взятки в особо крупном размере (ст. 430 ч. 3 УК, до 15 лет лишения свободы). Суд над Бабарико начался 17 февраля. Виктору Бабарико грозит до 15 лет тюрьмы.

Мария Колесникова — представитель избирательного штаба Виктора Бабарико. Колесникова — музыкант, до участия в кампании руководила культурными проектам, в том числе создала культурный хаб ОК16, который власти закрыли в начале этого года.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Марию Колесникову задержали 8 сентября в Минске и пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь. Колесникову задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет). 12 февраля Колесникову обвинили еще по двум статьям УК — в том числе и в заговоре с целью захвата власти. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

«Демократический союз» от экс-соратника Цепкало

О желании зарегистрировать партию заявил и бывший руководитель инициативной группы экс-претендента в президенты Валерия Цепкало Андрей Ланкин. В январе он вместе со своими единомышленниками создал организационный комитет партии «Демократический союз». Будущая партия фактически находится «под крылом» Юрия Воскресенского — оргкомитет располагается в офисе, где во время кампании был штаб Виктора Бабарико, а позже Координационный совет, и где теперь «проживает» « Круглый стол демократических сил » Воскресенского.



Валерий Цепкало и Андрей Ланкин. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В партии, по словам представителей оргкомитета, найдут место представители всех слоев белорусского общества, «которые готовы оформить свое желание конструктивных перемен».

Оргкомитет планирует в апреле представить на обсуждение экономический блок программы партии, а в июне — завершить разработку полной версии программы и объявить о дате проведения съезда оргкомитета, после которого будут поданы документы на регистрацию партии.

Кто такой Андрей Ланкин?

Андрей Ланкин — опытный проектный менеджер. Работал в МТБанк и Атлант Телеком, долгое время возглавлял студию по разработке компьютерных игр для детей Albymedia, более четырех лет работал в Wargaming: сначала на позиции senior IT-outsourcing manager, потом в качестве strategic sourcing manager.

В 2020 году Ланкин стал главой штаба и руководителем инициативной группы претендента в президенты Валерия Цепкало. После отказа в регистрации Цепкало в качестве кандидата в президенты и его отъезда из Беларуси Ланкин пропал из поля зрения СМИ и появился уже в момент объявления идеи о создании партии.

К слову, принимать участие в создании партии и присоединяться к ней экс-претендент в президенты Цепкало не планирует.

Партия «Союз» от одноименной инициативы

Оргкомитет по созданию партии «Союз» во главе с Сергеем Лущем был сформирован на платформе одноименной гражданской инициативы, которая с 2016 года продвигает белорусско-российскую интеграционную повестку. Партия, как говорят ее создатели, будет пророссийская и одна из ее целей — развитие Союза России и Беларуси.



Сергей Лущ. Фото: «Наш Гомель»

Основателем оргкомитета по созданию партии «Союз» и его председателем стал Сергей Лущ. 6 марта оргкомитет провел учредительный съезд партии и 2 апреля планирует подать в Минюст документы на регистрацию партии.

Интересно, что на съезде с приветственным словом выступали, помимо, например, депутата Госдумы России Дмитрия Белика из Севастополя, представители объединенной российской партии «Справедливая Россия — За правду» Александр Казаков и Виктор Яценко, которые передали приветствие от своего лидера Захара Прилепина. Белик заявил, что дата съезда довольно символичная — как раз 6 марта был назначен референдум «о возвращении Крыма в родную гавань».

Исследовательский центр iSANS в своем телеграм-канале отметил, что политтехнолог Казаков был ранее советником главы ДНР Александра Захарченко, а Яценко — там же «министром» связи.

Что касается программы, то «Союз» предлагает переход к парламентской республике, к страховой медицине, накопительной пенсионной системе, разгосударствление экономики, а также продление отпуска по уходу за ребенком до 4 лет, выдачу кредитов на жилье под 2%, установление 7-часового рабочего дня и выход на пенсию в 55 лет. Своей главной задачей партия видит «помощь властям России и Беларуси в реализации Договора о создании Союзного государства».

Также, по словам Луща, «Союз» в качестве партии планирует участвовать в местных выборах, которые пройдут в 2022 году.

Кто такой Сергей Лущ?

Сергей Лущ родился в Минске, ему 38 лет. Как говорится в его официальной биографии, с 2004 года он профессионально занимается менеджментом в общественно-политической сфере. Он основал общественное объединение «Русь» — и в течение нескольких следующих лет участвовал от его имени в разных мероприятиях в России. Также Сергей Лущ создал еще одно объединение «Румол» («Русь молодая»), которое пропагандирует идеи славянского братства и союза Беларуси и России. «Румол» проводит акции «Георгиевская лента», Международный фестиваль славянских боевых искусств и фестиваль здорового образа жизни «Славянский богатырь».

В 2019 году выдвигался кандидатом в депутаты, но не смог собрать необходимое количество подписей.

Помимо того, как писала «Наша Ніва» , Лущ даже входил в неоязыческое объединение «Схорон еж словен», которая продвигает идею избранности славянской нации.

Партия народного единства от «Белой Руси»

Вероятность, что власть однажды переформатирует республиканское общественное объединение «Белая Русь» в партию власти, всегда была высока. Об этом часто упоминали эксперты и политологи, особенно в предвыборные годы.





В самой «Белой Руси» заявляли, что члены объединения выступали против. Лукашенко в 2018 году признался в том, что сдерживает общественную организацию «Белая Русь» от того, чтобы она становилась политической партией.

«Она фактически самая мощная организация. Фактически завтра может быть партией. Откровенно говоря, я их уже сдерживаю — не рвитесь туда», — заявлял Лукашенко.

После выборов, в октябре прошлого года, глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько заявил , что «Белая Русь» готова бороться за власть, для чего на ее основе необходимо создать партию. Давыдько отметил, что партию надо будет формировать после конституционного референдума, когда будет понятна новая конфигурация институтов государственной власти.

Тогда же он озвучил рабочее название — Партия народного единства «Белая Русь». По своей идеологии она будет правоцентристской, но с сильным левым молодежным крылом, предположил Геннадий Давыдько.

В начале марта зампред «Белой Руси» Александр Шатько заявил , что общественное объединение автоматически не переформатируют в партию, поскольку большинство членов объединения хотят остаться в нем. Партия станет отдельной структурой на основе «Белой Руси».

— Из общественной структуры должна вырасти партия. Мы говорили еще в 2010 году и продолжаем говорить дальше, что у нас есть рабочее название — Партия народного единства, — отметил зампредседателя «Белой Руси».

Как рассказал TUT.BY Александр Шатько, у «Белой Руси» уже прошел съезд президиума объединения, где было принято окончательное решение о регистрации партии. Сейчас созданы рабочие группы по областям, которые будут обсуждать будущую партию.

В одном из рабочих вариантов проекта программы партии, который оказался в распоряжении редакции, предлагается усилить роль местного самоуправления, народовластия. Также говорится, что партия будет «бороться за принципы социальной справедливости», вовлекать граждан в принятие государственных решений. Союз с Россией, по мнению «Белой Руси», — стратегический цивилизационный выбор Беларуси, сделанный на основе общности исторического пути, целей экономического развития, обеспечения военно-политических интересов двух народов.

— Партия народного единства выступает за соблюдение верховенства закона, жестко осуждает любые противоправные действия, особенно в политических целях. Мы выступаем за развитие политической культуры граждан, их общественной ответственности, — говорится в проекте.

Что такое «Белая Русь»?

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» было создано 17 ноября 2007 года. На сегодня оно насчитывает порядка 190 тысяч членов объединения, среди которых высшие должностные лица страны, министры, руководители и сотрудники госпредприятий.



Съезд «Белой Руси», 2018 год. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Несмотря на то, что «Белая Русь» — не партия, каждые выборы она поддерживает Александра Лукашенко, собирая за него подписи. В прошлом году, например, «Белая Русь» заявила, что смогла собрать за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты 200 тысяч подписей при 100 тысячах необходимых за 4 дня . В организации сообщили, что это все были подписи самих членов «Белой Руси» плюс собранные в общественных приемных организации.