Акция в МТС: снижение цен на ряд устройств Apple по 11 апреля

С 29 марта по 11 апреля, в МТС ряд смартфонов и носимых устройств Apple будет доступен по сниженным ценам.

При их покупке можно будет сэкономить до 200 рублей.

Скидка распространяется на ряд смартфонов из линеек iPhone SE (2020), iPhone 11 и iPhone 12, а также на наушники AirPods 2 и смарт-часы Apple Watch Series 3.

Сниженная цена на смартфоны действует в рамках акции «Удачная покупка» .

Так, скидка на легкие и компактные Apple iPhone SE (2020) составляет 100 рублей. Эта модель примечательна наличием небольшого 4,7-дюймового Retina HD-дисплея, защиты от пыли и влаги по стандарту IP68 и основной одиночной камеры на 12 Мп, которая умеет снимать видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Стоимость версии iPhone SE (2020) с 64 ГБ памяти снижена до 1399 рублей, а со 128 ГБ памяти – до 1599 рублей.

До 100 рублей можно сэкономить и при покупке базового Apple iPhone 11. Он оснащен 6,1-дюймовым Liquid Retina HD+ экраном, основной двойной камерой на 12+12 Мп, не боится погружения в воду благодаря защите IP68 и поддерживает беспроводную зарядку. Версию с 64 ГБ памяти до конца недели можно приобрести за 2199 рублей, а со 128 ГБ памяти – за 2399 рублей.

Цены стали ниже и у представителей самой последней серии смартфонов. Модель Apple iPhone 12 доступна со скидкой 100 рублей, а Apple iPhone 12 Pro Max – со скидкой 200 рублей. Оба аппарата могут похвастаться сверхбыстрым процессором A14 Bionic, яркими и насыщенными OLED-экранами, поддержкой сетей 5G и возможностью беспроводной зарядки. Максимальная защита от воды (IP68), предусмотренная для бытовых устройств, в них тоже присутствует.

6,1-дюймовый iPhone 12 с 64 ГБ памяти в рамках акции можно забрать за 2999 рублей, а со 128 ГБ – за 3199 рублей.

6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max с внутренним накопителем на 128 ГБ предлагается за 3999 рублей, а на 256 ГБ – за 4399 рублей.

Сниженные цены на смарт-часы и беспроводные наушники действуют в рамках акции «Смарт-устройства» .

Скидка на наушники Apple AirPods 2 с проводным зарядным кейсом составляет 50 рублей, до конца недели их можно приобрести за 479 рублей.

Стоимость смарт-часов Apple Watch Series 3 в корпусе 38 мм снижена на 50 рублей, версии в корпусе 42 мм – на 60 рублей. До конца недели они доступны за 679 и 779 рублей соответственно.