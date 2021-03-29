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В А1 стартуют продажи ноутбуков для юридических лиц
29.03.2021 16:17 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
А1 расширяет ассортимент устройств новой востребованной категорией: теперь в виртуальном магазине компании можно купить не только привычные мобильные устройства, но и ноутбуки. Оформить покупку предлагаемых моделей можно в том числе в рассрочку от 6 до 24 месяцев.
В настоящее время возможность покупки ноутбуков в А1 доступна юридическим лицам. Первыми моделями устройств стали актуальные представители бренда Apple: различные модификации MacBook Pro 13, MacBook Pro 16 и MacBook Air. На выбор покупателей представлены как устройства на базе процессоров Inlel Core i5 и Intel Core i7, так и ноутбуки, работающие под управлением новейшего чипа M1 собственной разработки компании Apple.
Процессор М1 обеспечивает широкие возможности для работы с самыми ресурсоемкими процессами и в то же время длительное время автономной работы: четыре высокопроизводительных ядра отвечают за обработку «тяжелых» задач, а еще четыре менее производительных, но более энергоэффективных предназначены для рядовых задач.
С моделями ноутбуков, которые можно купить в А1 уже сейчас, и ценами на них можно ознакомиться в таблице:
С появлением в ассортименте А1 такой актуальной категории товаров как ноутбуки клиенты компании смогут на выгодных условиях приобрести все необходимое для организации рабочих мест своих сотрудников в любых условиях: в офисе, в командировках или в режиме удаленной работы.
Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, через онлайн-чат на сайте
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А1 расширяет ассортимент устройств новой востребованной категорией: теперь в виртуальном магазине компании можно купить не только привычные мобильные...
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