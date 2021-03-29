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В А1 стартуют продажи ноутбуков для юридических лиц

29.03.2021 16:17 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

А1 расширяет ассортимент устройств новой востребованной категорией: теперь в виртуальном магазине компании можно купить не только привычные мобильные устройства, но и ноутбуки. Оформить покупку предлагаемых моделей можно в том числе в рассрочку от 6 до 24 месяцев.

В настоящее время возможность покупки ноутбуков в А1 доступна юридическим лицам. Первыми моделями устройств стали актуальные представители бренда Apple: различные модификации MacBook Pro 13, MacBook Pro 16 и MacBook Air. На выбор покупателей представлены как устройства на базе процессоров Inlel Core i5 и Intel Core i7, так и ноутбуки, работающие под управлением новейшего чипа M1 собственной разработки компании Apple.

Процессор М1 обеспечивает широкие возможности для работы с самыми ресурсоемкими процессами и в то же время длительное время автономной работы: четыре высокопроизводительных ядра отвечают за обработку «тяжелых» задач, а еще четыре менее производительных, но более энергоэффективных предназначены для рядовых задач.

С моделями ноутбуков, которые можно купить в А1 уже сейчас, и ценами на них можно ознакомиться в таблице:

Модель

Цена со скидкой без обязательств с НДС, руб.

Рассрочка на 6 мес   с НДС, руб.

Рассрочка на 11 мес  с НДС, руб.

Рассрочка на 24 мес  с НДС, руб.

MacBook Air_M1 (MGN63)

3 799,00

649,32

363,28

172,34

MacBook Air_M1 (MGN73)

4 699,00

803,83

449,72

213,36

MacBook Pro 13_M1 (MYD82)

4 799,00

820,87

459,25

217,88

MacBook Pro 13_M1 (MYD92)

5 599,00

957,64

535,78

254,18

MacBook Pro 13_Intel (MWP42)

6 599,00

1128,72

631,49

299,59

MacBook Pro 16 (MVVJ2)

8 609,00

1 473,68

824,50

391,15

С появлением в ассортименте А1 такой актуальной категории товаров как ноутбуки клиенты компании смогут на выгодных условиях приобрести все необходимое для организации рабочих мест своих сотрудников в любых условиях: в офисе, в командировках или в режиме удаленной работы.

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, через онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра – 150.

 
 
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А1 расширяет ассортимент устройств новой востребованной категорией: теперь в виртуальном магазине компании можно купить не только привычные мобильные...
 
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