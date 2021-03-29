В А1 стартуют продажи ноутбуков для юридических лиц

А1 расширяет ассортимент устройств новой востребованной категорией: теперь в виртуальном магазине компании можно купить не только привычные мобильные устройства, но и ноутбуки. Оформить покупку предлагаемых моделей можно в том числе в рассрочку от 6 до 24 месяцев.

В настоящее время возможность покупки ноутбуков в А1 доступна юридическим лицам. Первыми моделями устройств стали актуальные представители бренда Apple: различные модификации MacBook Pro 13, MacBook Pro 16 и MacBook Air. На выбор покупателей представлены как устройства на базе процессоров Inlel Core i5 и Intel Core i7, так и ноутбуки, работающие под управлением новейшего чипа M1 собственной разработки компании Apple.

Процессор М1 обеспечивает широкие возможности для работы с самыми ресурсоемкими процессами и в то же время длительное время автономной работы: четыре высокопроизводительных ядра отвечают за обработку «тяжелых» задач, а еще четыре менее производительных, но более энергоэффективных предназначены для рядовых задач.

С моделями ноутбуков, которые можно купить в А1 уже сейчас, и ценами на них можно ознакомиться в таблице:

Модель Цена со скидкой без обязательств с НДС, руб. Рассрочка на 6 мес с НДС, руб. Рассрочка на 11 мес с НДС, руб. Рассрочка на 24 мес с НДС, руб. MacBook Air_M1 (MGN63) 3 799,00 649,32 363,28 172,34 MacBook Air_M1 (MGN73) 4 699,00 803,83 449,72 213,36 MacBook Pro 13_M1 (MYD82) 4 799,00 820,87 459,25 217,88 MacBook Pro 13_M1 (MYD92) 5 599,00 957,64 535,78 254,18 MacBook Pro 13_Intel (MWP42) 6 599,00 1128,72 631,49 299,59 MacBook Pro 16 (MVVJ2) 8 609,00 1 473,68 824,50 391,15

С появлением в ассортименте А1 такой актуальной категории товаров как ноутбуки клиенты компании смогут на выгодных условиях приобрести все необходимое для организации рабочих мест своих сотрудников в любых условиях: в офисе, в командировках или в режиме удаленной работы.