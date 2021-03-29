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Таиланд будет принимать вакцинированных туристов с 1 июля

29.03.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Правительство Таиланда назвало условия, при которых туристы смогут посетить курорт с 1 июля. Правительство страны одобрило план открытия Пхукета, согласно которому каждый вакцинированный турист может не проходить карантин. Также власти планируют вакцинировать не менее 70 % жителей острова в рамках подготовки к открытию курорта. Пхукет откроется для привитых туристов на три месяца раньше, чем другие курорты в стране. 
 
 
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Правительство Таиланда назвало условия, при которых туристы смогут посетить курорт с 1 июля. Правительство страны одобрило план открытия Пхукета, согласно...
 
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