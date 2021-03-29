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Кризис закончился: застрявшее на Суэцком канале судно отбуксировали к озеру

29.03.2021 16:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Контейнеровоз Ever Given, застрявший на Суэцком канале, буксируют к Горькому озеру, сообщают РИА Новости.

Озеро территориально находится в Египте, оно расположено между северной и южной частями Суэцкого канала.

"Снятый с мели в Суэцком канале контейнеровоз отбуксировали обратно в фарватер… В эти минуты происходит его буксировка к Горькому озеру", - цитирует РИА Новости источник в администрации Суэцкого канала.

Представитель администрации также заверил, что "кризис закончился".

В понедельник поставщик морских услуг компания Inchcape Shipping сообщила, что судно сняли с мели. Однако контейнеровоз вновь перегородил канал из-за сильного ветра. 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, сняли с мели, однако судно вновь перегородило канал из-за сильного ветра.
 
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