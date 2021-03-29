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Против Тихановской возбудили дело за подготовку теракта
29.03.2021 17:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Светланы Тихановской. Как
(Дополняется)
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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Светланы Тихановской. Как сообщает ТАСС, дело возбуждено за подготовку теракта.
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