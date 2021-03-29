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Против Тихановской возбудили дело за подготовку теракта

29.03.2021 17:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Светланы Тихановской. Как сообщает ТАСС, дело возбуждено за подготовку теракта.


Фото: prezident. sveta / Instagram

(Дополняется)

 
 
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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Светланы Тихановской. Как сообщает ТАСС, дело возбуждено за подготовку теракта.
 
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