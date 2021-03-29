«Однушки» по $29 тысяч. Узнали стоимость квартир в новом доме для нуждающихся в Соколе

Новостройка появится на пустыре рядом с жилым домом на улице Барамзиной, между автомобильной стоянкой и пожарным депо. Это будет 11-этажный жилой дом на 160 квартир. В многоэтажке будет 4 подъезда, техподполье и теплый чердак, на первом этаже будет работать встроенная медицинская амбулатория, в которой смогут обслуживаться и взрослые, и дети.

У здания будет комбинированный каркас. Первый этаж – монолит, 2-11-й этажи – объемные блоки серии ОКПМ производства ОАО «Минский домостроительный комбинат».

В доме будут 30 однокомнатных, 60 двухкомнатных и 70 трехкомнатных квартир. Площадь «однушек» составит 41 «квадрат», «двушек» − от 56 до 64 «квадратов», «трешек» − от 74 до 82 «квадратов».