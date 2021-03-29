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«Однушки» по $29 тысяч. Узнали стоимость квартир в новом доме для нуждающихся в Соколе
29.03.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы уже
Новостройка появится на пустыре рядом с жилым домом на улице Барамзиной, между автомобильной стоянкой и пожарным депо. Это будет 11-этажный жилой дом на 160 квартир. В многоэтажке будет 4 подъезда, техподполье и теплый чердак, на первом этаже будет работать встроенная медицинская амбулатория, в которой смогут обслуживаться и взрослые, и дети.
У здания будет комбинированный каркас. Первый этаж – монолит, 2-11-й этажи – объемные блоки серии ОКПМ производства ОАО «Минский домостроительный комбинат».
В доме будут 30 однокомнатных, 60 двухкомнатных и 70 трехкомнатных квартир. Площадь «однушек» составит 41 «квадрат», «двушек» − от 56 до 64 «квадратов», «трешек» − от 74 до 82 «квадратов».
Все квартиры будут сдаваться с отделкой. Потолки будут окрашены, стены оклеены обоями, на полы жилых комнат и кухни положат линолеум, в санузлах – плитку.
Строительство дома, которое началось в первом квартале этого года, планируют завершить к четвертому кварталу 2022 года.
В соответствии с решением Мингорисполкома, все квартиры в новостройке в Соколе будут предназначены для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлениям районных администраций. В приоритете – многодетные семьи.
Стоимость квадратного метра для нормируемой и сверхнормативной площади −1850,71 белорусского рубля.
Таким образом, приобрести «однушку» в Соколе можно будет за 76 тысяч рублей (или 29 тысяч долларов), «двушку» за 39 тысяч долларов, «трешку» − за 52 тысячи долларов.
Прием заявлений для заключения договоров долевого строительства будет производиться с 5 апреля.
К слову, помимо этого жилого дома, в этом году в микрорайоне Сокол должны начать строительство целого квартала. На территории, ограниченной улицами Ромашкина, Гризодубовой, земельным участком существующей школы и зеленой зоной, к 2023 году
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Мы уже писали о том, что в этом году в Соколе будут строить многоэтажку с амбулаторией. Новый дом не только поможет улучшить жилищные условия 160 семьям, но и...
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