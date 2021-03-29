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Автомобильное топливо снова дорожает в Беларуси
29.03.2021 18:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. Автомобильное топливо дорожает в Беларуси с 30 марта, сообщили в "Белнефтехим".
По сложившейся практике концерна цена топлива повысится на 1 копейку.
Цена за литр с завтрашнего дня:
Последует
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Это уже восьмое повышение цен на автомобильное топливо в стране с начала года, в предыдущий раз цены менялись 16 марта.
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