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Автомобильное топливо снова дорожает в Беларуси

29.03.2021 18:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Автомобильное топливо дорожает в Беларуси с 30 марта, сообщили в "Белнефтехим".

По сложившейся практике концерна цена топлива повысится на 1 копейку.

Цена за литр с завтрашнего дня:

  • АИ-92 – 1,78 руб.
  • АИ-95 – 1,88 руб.
  • АИ-98– 2,10 руб.
  • ДТ – 1,88 руб.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Это уже восьмое повышение цен на автомобильное топливо в стране с начала года, в предыдущий раз цены менялись 16 марта.
 
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