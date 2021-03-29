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Мини-электромобили для полиции начали выпускать в России
29.03.2021 18:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. На машзаводе в Туле начали производство электромобилей для полиции, сообщает
Минигрузовик "Муравей" сконструировали так, что он может передвигаться по небольшим дорожкам в парках и скверах, прогулочных зонах, причем абсолютно бесшумно.
"Нарушителей можно в кузовок посадить. Автомобиль хорош тем, что компактный и экологически безопасный – он на электрической тяге", - рассказал про новинку и.о. технического директора предприятия Сергей Провоторов.
На заводе наладили производство электроавтомобилей еще в 2019 году. Но пандемия планы нарушила, и массовое изготовлние было на некоторое время приостановлено.
На предприятии говорят, что к новинке интерес есть, но пока заказов на полицейские электрокары мало. К слову, завод в Туле выпускает миникары не только для правоохранительных органов, но и, к примеру, для служб доставки, почты, для экскурсионных целей.
Максимальная скорость "Муравья" – 20 километров в час. Длина – почти 3,5 метра, ширина – 1,5 метра.
Борьба за рынок электро
Это далеко не первая российская разработка в сфере электротранспорта. Бренд Zetta 26 марта заявил о намерении произвести первый легковой электромобиль до конца 2021 года. При этом пока конкретные сроки начала производства не называются, все зависит от конструкторских работ, сообщили в компании.
В Минпромторге России заявляли, что производителю Zetta уже предоставили субсидию в 100 миллионов российских рублей на проведение нужных производственных и научных работ.
Опытный образец электрокара уже проходит испытания. Это компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса. По количеству деталей машина на 99% российская, только батарея завозится из Китая. Она составляет почти половину стоимости авто.
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Маленький грузовик на электроприводе предназначен для охраны парков и скверов, он компактный и бесшумный, отмечают производители.
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