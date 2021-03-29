Мини-электромобили для полиции начали выпускать в России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. На машзаводе в Туле начали производство электромобилей для полиции, сообщает РИА Новости .

Минигрузовик "Муравей" сконструировали так, что он может передвигаться по небольшим дорожкам в парках и скверах, прогулочных зонах, причем абсолютно бесшумно.

"Нарушителей можно в кузовок посадить. Автомобиль хорош тем, что компактный и экологически безопасный – он на электрической тяге", - рассказал про новинку и.о. технического директора предприятия Сергей Провоторов.

На заводе наладили производство электроавтомобилей еще в 2019 году. Но пандемия планы нарушила, и массовое изготовлние было на некоторое время приостановлено.

На предприятии говорят, что к новинке интерес есть, но пока заказов на полицейские электрокары мало. К слову, завод в Туле выпускает миникары не только для правоохранительных органов, но и, к примеру, для служб доставки, почты, для экскурсионных целей.

Максимальная скорость "Муравья" – 20 километров в час. Длина – почти 3,5 метра, ширина – 1,5 метра.

Борьба за рынок электро

Это далеко не первая российская разработка в сфере электротранспорта. Бренд Zetta 26 марта заявил о намерении произвести первый легковой электромобиль до конца 2021 года. При этом пока конкретные сроки начала производства не называются, все зависит от конструкторских работ, сообщили в компании.

В Минпромторге России заявляли, что производителю Zetta уже предоставили субсидию в 100 миллионов российских рублей на проведение нужных производственных и научных работ.

Опытный образец электрокара уже проходит испытания. Это компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса. По количеству деталей машина на 99% российская, только батарея завозится из Китая. Она составляет почти половину стоимости авто.