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Россия и Беларусь думают к лету найти место в Ленобласти для перевалки калийных удобрений

29.03.2021 19:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия и Беларусь могут к лету 2021 года принять решение о создании терминала для перевалки белорусских удобрений в одном из российских портов, рассказал журналистам руководитель Росморречфлота Андрей Лаврищев.


Фото: vz.lt

— Вопрос создания терминала в Усть-Луге для транзита белорусских удобрений обсуждается. Пока окончательно место не выбрано. Но желание у белорусской стороны есть, желание у нас помочь белорусской стороне тоже есть. Я думаю, к лету мы определимся, и будет понятно место расположения терминала, его размер, в основном [обсуждается| Усть-Луга, — сказал он (цитата по ТАСС).

В сентябре 2020 года Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко высказал предложение построить совместный терминал. По его словам, на эти цели могли бы использоваться остатки российского кредита на БелАЭС.

В настоящее время порты Ленобласти не располагают свободными мощностями для перевалки белорусских удобрений, которые почти в полном объеме поставляются в литовском порту Клайпеда, где в 2013 году «Беларуськалий» купил у литовского бизнесмена Игоря Удовицкого 30% терминала Biriu kroviniu terminalas. Недавно Удовицкий пожелал нарастить мощности для принятия растущего объема белорусских калийных удобрений с нынешних 10,5 млн тонн до 15−16 млн тонн к 2024−2025 годам. В недавнем интервью TUT.BY литовский бизнесмен сказал, что переориентация на Россию несет очень много рисков для Беларуси и Литвы.

Проработать перенаправление грузов из портов стран Балтии поручил в прошлом году Александр Лукашенко в качестве ответной меры на санкции этих государств. С марта белорусские нефтепродукты, которые ранее продавались через Клайпеду, стали прибывать в российские порты для перевалки на экспорт в третьи страны.

 
 
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Россия и Беларусь могут к лету 2021 года принять решение о создании терминала для перевалки белорусских удобрений в одном из российских портов, рассказал...
 
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