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Госсекретарь Совбеза пообещал опубликовать списки «предателей» из BYPOL
30.03.2021 06:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что в скором времени будут опубликованы списки «предателей, которые входят в BYPOL». Об этом он рассказал журналистам после
Вольфович отметил, что «различными деструктивными силами были предприняты попытки по дестабилизации обстановки на территории Беларуси».
— Руководство этими мероприятиями осуществляли деятели, находящиеся за границей. Предатели (по-другому не назову), которые входят в BYPOL, абсолютно не думают, что произойдет с людьми, которые выйдут здесь и будут участвовать в противозаконных мероприятиях. Они их рассматривают как пушечное мясо. Все эти негодяи у нас переписаны, в ближайшее время мы эти списки опубликуем, чтобы они знали, что мы их знаем. Люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть народ друг с другом, — заявил он.
В понедельник, 29 марта, Генеральная прокуратура
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Об этом он рассказал журналистам после совещания у Лукашенко по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране
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