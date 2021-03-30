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Песков: Лукашенко публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место

30.03.2021 10:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Речь об объединении России и Беларуси не идет, но в Кремле хотели бы максимально возможной интеграции между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он сказал в интервью газете «Аргументы и факты».


Фото: Reuters

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Беларуси и конституционную реформу, которую Александр Лукашенко обещал белорусам, но не Путину.

— Все, что происходит в Беларуси, — это внутреннее дело Беларуси. Но мы все болеем сердцем и душой за наших белорусских братьев, потому что мы действительно практически один народ.

Конечно же, Лукашенко не мог ничего никому обещать, кроме как белорусам. Но он публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место. Поскольку он это заявлял, есть определенные ожидания на этот счет. Как в этом смысле будет развиваться ситуация — это внутренний вопрос Беларуси. Россия не вмешивалась и — об этом Путин говорил неоднократно — не имеет планов вмешиваться во внутренние белорусские дела. Для нас главное, чтобы в Беларуси абсолютно доминировала приверженность идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией.

Пресс-секретарь российского президента также высказался по поводу интеграции, отвечая на вопрос, рассматривается ли вхождение Беларуси в состав России.

— Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано. Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, — дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов.

 
 
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- Все, что происходит в Беларуси, - это внутреннее дело Беларуси. Но мы все болеем сердцем и душой за наших белорусских братьев, потому что мы действительно...
 
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