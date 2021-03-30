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Цены на современные дома растут. Обзор по загородной недвижимости за февраль 2021 года
30.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Количество выставленных на продажу объектов, конечно, также увеличилось, но только на скромные 0.7%. По сути – лишь восстановилось после соизмеримой январской просадки.
Пополнился рынок, в основном, за счет «старых» домов (до 2010 года постройки) и участков, которых за месяц стало больше на 3% и 2% соответственно. Предложение недостроенных домов, напротив, стало меньше на 2%.
Спрос
В Минском районе количество сделок практически не изменилось в сравнении с январем, в близлежащих районах – выросло на 20%. Тем не менее, текущий объем сделок далек от прошлогоднего уровня – в Минском районе текущий спрос на 38% ниже, чем в феврале 2020 года, в соседних районах – на 26%.
Цены
За исключением «старых домов» (построенных до 2010 года), цены за месяц выросли по всем типам недвижимости. Сильнее всего – у современных домов (+1.7%) и дач (+1.4%).
Ситуация в Минске
В черте Минска количество выставленных на продажу домов за месяц сократилось на 2%. Вместе с тем, снизилась и средняя цена м2 – до 1143 $ (-1.7% к январю).
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