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Цены на современные дома растут. Обзор по загородной недвижимости за февраль 2021 года

30.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Количество выставленных на продажу объектов, конечно, также увеличилось, но только на скромные 0.7%. По сути – лишь восстановилось после соизмеримой январской просадки.

Пополнился рынок, в основном, за счет «старых» домов (до 2010 года постройки) и участков, которых за месяц стало больше на 3% и 2% соответственно. Предложение недостроенных домов, напротив, стало меньше на 2%.

Цены на современные дома растут. Обзор по загородной недвижимости за февраль 2021 года

Спрос

В Минском районе количество сделок практически не изменилось в сравнении с январем, в близлежащих районах – выросло на 20%. Тем не менее, текущий объем сделок далек от прошлогоднего уровня – в Минском районе текущий спрос на 38% ниже, чем в феврале 2020 года, в соседних районах – на 26%.

Цены

За исключением «старых домов» (построенных до 2010 года), цены за месяц выросли по всем типам недвижимости. Сильнее всего – у современных домов (+1.7%) и дач (+1.4%).

Рост цен произошел в основном за счет объектов в 10-25 км и 25-50 км от Минска – на 1.5% по сравнению с январем. В непосредственной близости к столице (до 10 км) цены, напротив, снизились на 1%.


Цены на современные дома растут. Обзор по загородной недвижимости за февраль 2021 года

Ситуация в Минске

В черте Минска количество выставленных на продажу домов за месяц сократилось на 2%. Вместе с тем, снизилась и средняя цена м2 – до 1143 $ (-1.7% к январю).

Текущий уровень цен на дома в Минске на 9% выше, чем год назад.

 
Теги: Минск
 
 
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Обычно в феврале активность на рынке загородной недвижимости начинает возрастать. В последние годы во втором месяце зимы уровень предложения увеличивался в...
 
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