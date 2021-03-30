Цены на современные дома растут. Обзор по загородной недвижимости за февраль 2021 года

Количество выставленных на продажу объектов, конечно, также увеличилось, но только на скромные 0.7%. По сути – лишь восстановилось после соизмеримой январской просадки.

Пополнился рынок, в основном, за счет «старых» домов (до 2010 года постройки) и участков, которых за месяц стало больше на 3% и 2% соответственно. Предложение недостроенных домов, напротив, стало меньше на 2%.