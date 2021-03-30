Пока только разговоры. Собрали высказывания властей Минска по поводу долгостроев за последние полгода

Перед тем, как перечислять все высказывания мэра Минска о долгостроях, стоит упомянуть интересное заявление начальника управления жилищного строительства Мингорисполкома Ирины Гонтаревой 14 марта 2019 года.

- Если в 2013 году, когда проводилась масштабная инвентаризация, в списке долгостроев значились 77 объектов, то теперь в нем осталось только два дома, - сообщила Ирина Гонтарева на пресс-конференции.

Однако через год эти два дома превратились в 14 объектов.

Первый раз Владимир Кухарев высказался о долгостроях 14 сентября 2020 года, спустя 10 дней после назначения его на пост председателя Мингорисполкома.

«Глава города также обратил внимание на дома, которые возводятся с нарушением нормативных сроков строительства, и потребовал ввести в эксплуатацию все проблемные стройки жилья в Минске. Необходимые нормативные документы для этой работы приняты. Владимир Кухарев подчеркнул, что появление новых домов со сверхнормативными сроками строительства недопустимо, и уже сейчас следует принять незамедлительные меры, чтобы в дальнейшем таких случаев не возникало», - говорится в сообщении пресс-службы.

В списке долгостроев Минска — 14 объектов жилищного строительства, семь из них намечено ввести в эксплуатацию в том же сентябре 2020 г.

22 сентября мэр Минска заявлял, что все объекты сверхнормативного строительства, которые запланированы к вводу в 2020 году, должны быть введены.

— На всех строительных объектах Минска, обеспеченных финансированием, работа должна вестись ежедневно, в том числе по выходным дням, — поставил задачу председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время оперативного совещания.

За 2020–2021 годы из списка минских долгостроев должны быть исключены 165 объектов, в том числе 104 — в 2020 году. На момент заявления, по словам пресс-службы, мероприятия были выполнены по 58 объектам: 57 достроены и один реализован.

8 октября, во время личного приема граждан, Владимир Кухарев высказался по поводу строящегося дома по ул. Купревича,16. Тогда, на завершающей стадии строительства выяснилось, что дом дал осадку сверх нормы и сроки ввода объекта в эксплуатацию перенеслись. Владимир Кухарев отметил, что решение данной проблемы находится на контроле городских властей.

«В рамках личного приема глава города рассмотрел и другие вопросы по долгостроям Минска. Были даны соответствующие поручения профильным руководителям с целью дальнейшей детальной проработки проблем», - сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

26 января 2021 года на проблемы долгостроев обратил внимание Александр Лукашенко. Во время назначения новым председателем КГК Василия Герасимова Лукашенко поставил задачу разобраться с долгостроями.

— Особенно собственность. Возьмите, пожалуйста, на контроль окончание строительства недостроенных объектов. У нас очень много долгостроев. Конечно, значительно меньше, чем это было 5 лет назад, но они есть. Нужно взять силами Комитета госконтроля на учет эту государственную собственность и привести в порядок. А что касается бюджета — жесточайший контроль за расходованием денежных средств. Нужно избавиться от всяких финансовых мероприятий, без которых мы можем обойтись на сегодняшний день. А их немало. Об этом мы говорили на последнем совещании (с Советом министров 21 января. — прим.ред.), — поручил Лукашенко.

5 февраля к вопросу долгостроев вернулся Дмитрий Микулёнок, первый заместитель председателя Минского горисполкома. Он высказался по поводу отмены жилищных облигаций, как механизма оплаты строящегося жилья, а также какое решение будет принято по долгострою «Грушевский посад».

- Что касается жилищных облигаций, действительно, такое решение готовится. Практика показала, что, эта система не работает, потому появляются застройщики недобросовестно исполняющие свои обязанности. Наверное, более чем в 50% случаев строительство по жилищным облигациям привело к долгостроям. Думаю, в ближайшее время появится нормативный акт, который поставит на этом определенную точку. Что касается «Грушевского посада», там нет простых решений. По этому комплексу подготовлен ряд предложений, достаточно кардинальных. Будем выносить их Главе государства. Если их одобрят, ситуация сдвинется с мертвой точки, - рассказал Дмитрий Микулёнок.

22 марта на очередном оперативном совещании Владимир Кухарев вновь обратил внимание на долгострои. Мэр Минска потребовал рассмотреть каждый случай незавершенного строительства в отдельности и выработать соответствующие решения по вводу в эксплуатацию проблемных объектов.

Кстати, мы недавно делали для вас топ самых известных жилых долгостроев Минска , а также топ самых известных коммерческих долгостроев , которые пока не собираются исчезать, сколько бы об этом не говорили на оперативных совещаниях.

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