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Евро подешевел, доллар США набрался сил на старте торгов во вторник

30.03.2021 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Доллар США и российский рубль подорожали, евро подешевел на старте торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:25, евро упал на 0,22%, доллар США прибавил в стоимости 0,04%, российский рубль подорожал на 0,39%.

На старте торгов 30 марта Нацбанк установил следующие курсы:

  • 1 евро – 3,09 белорусского рубля
  • 1 доллар США – 2,62 рубля
  • 100 российских рублей – 3,46 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Что будет с курсом доллара?

Ранее экономист Ярослава Романчук прогнозировал, что курс белорусского рубля к доллару на конец года может дойти до 3,30 рубля.

Эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин пояснял, что валюты, которые в прошлом году были фаворитами, постепенно превращаются в аутсайдеров. Речь идет преимущественно о валютах европейских стран, не входящих в зону евро (Болгария, Венгрия, Дания, Польша и другие), а также валютах стран с развивающимися и сырьевыми экономиками, которые будут падать по сравнению с долларом США.

Лучшей валютой для сбережений этой весной эксперт назвал американский доллар.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Американская и российская валюты прибавили в стоимости, евро упал в цене в начале торгов во вторник.
 
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