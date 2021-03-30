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Евро подешевел, доллар США набрался сил на старте торгов во вторник
30.03.2021 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Доллар США и российский рубль подорожали, евро подешевел на старте торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:25, евро упал на 0,22%, доллар США прибавил в стоимости 0,04%, российский рубль подорожал на 0,39%.
На старте торгов 30 марта Нацбанк установил следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Что будет с курсом доллара?
Ранее экономист Ярослава Романчук прогнозировал, что курс белорусского рубля к доллару на конец года может дойти до 3,30 рубля.
Эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин пояснял, что валюты, которые в прошлом году были фаворитами, постепенно превращаются в аутсайдеров. Речь идет преимущественно о валютах европейских стран, не входящих в зону евро (Болгария, Венгрия, Дания, Польша и другие), а также валютах стран с развивающимися и сырьевыми экономиками, которые будут падать по сравнению с долларом США.
Лучшей валютой для сбережений этой весной эксперт назвал американский доллар.
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Американская и российская валюты прибавили в стоимости, евро упал в цене в начале торгов во вторник.
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