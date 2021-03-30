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Лукашенко о перераспределении полномочий: «Не надо мгновенно, чохом все принимать»

30.03.2021 11:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко собрал 30 марта совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти. Об этом сообщает его пресс-служба.


Фото: president.gov.by

Он пояснил, почему решение огромного пласта вопросов было замкнуто на нем.

— Это было сделано для того, чтобы навести порядок в работе с бюджетом, сберечь государственное имущество, недра, все то, что принадлежит (и я надеюсь, будет принадлежать) белорусскому народу. Не допустить олигархии, обвальной приватизации и расслоения общества, выстроить ключевые институты власти, — отметил Лукашенко.

Изучить возможность перераспределения полномочий и усиления ответственности между различными органами или ветвями власти Лукашенко поручал еще в прошлом году. Совет министров, местные органы власти и парламентарии подготовили пакет предложений, которые могут расширить сферу деятельности правительства и иных госорганов.

— Я их внимательно изучал. И мое первое предложение — не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Часть решений действительно назрела сегодня. По другим предложениям размывать полномочия главы государства мы не будем, — заявил Александр Лукашенко. — Это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом. Более того, зачастую они носят необратимый характер.

Прежде всего, по его словам, речь идет о земельных отношениях, а точнее — вопросах распоряжения землей.

— Здесь мое железное требование: на земли сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению президента. Тем более, как мне докладывают, в регионах есть тысячи участков, которые не востребованы. А нуждающиеся в улучшении жилищных условий вообще могут получать их бесплатно, — сказал Александр Лукашенко. — Но под Минском и областными центрами, вблизи водоемов и заповедных мест земля останется под жесточайшим контролем. Вы знаете почему: это общее достояние.

— По иным моментам мы деятельно обсудим каждый блок вопросов, заслушаем обоснования для принятия окончательных решений, — добавил Александр Лукашенко.

Он отметил, что перераспределение полномочий происходит нечасто, поэтому надо взвесить все за и против по каждому пункту.

— Что волнует прежде всего? Готовы ли те, кто хочет дополнительных полномочий, к их реализации? Ведь это не только дополнительное право оперативно и гибко решать вопросы, но и нагрузка, дополнительная ответственность. Ответственность — ключевой аспект! — заявил Александр Лукашенко.

 
 
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- И мое первое предложение - не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Часть решений действительно назрела сегодня. По другим...
 
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