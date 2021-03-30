Взрывной рост и многомиллиардный оборот. Нацбанк анонсировал скорые изменения для форекс-компаний

Источник материала: Tut.by

Рынок форекс-услуг в Беларуси в 2020 году показал взрывной рост. Размер операций клиентов компаний рынка достиг 139,2 млрд долларов. В 2021-м Нацбанк планирует расширить перечень базовых активов, доступных для торговли, и переименовать компании рынка.



Фото: Reuters

Нацбанк продвигает идею привести регулирование рынка форекс-услуг в соответствие с международными нормами. В частности, 2021 году регулятор планирует расширить перечень базовых активов, что позволит клиента-нерезидентам видеть в белорусском рынке принятый на развитых рынках перечень базовых активов.

— Есть постановление Совмина и Нацбанка о перечне базовых активов, и нам бы хотелось, чтоб госорганы нас поддержали в том, чтобы внести изменения в этот документ и расширить перечень базовых активов до лучших международных передовых практик, — заявил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций и инвестиционных операций Национального банка Дмитрий Набздоров.

Еще одно предложение Нацбанка касается переименования форекс-компаний в инвестиционные компании по примеру стран Евросоюза. «Это будет создавать правильное понимание иностранными инвесторами, которые создадут здесь форекс-компанию, и иностранными клиентами, в какую плоскость они обращаются», объясняет представитель Нацбанка.

— Если в 2017 году операции клиентов в разрезе базовых активов по размеру позиций валютные пары составляли 89% и вполне актуально было название форекс-компаний. То в 2020 году по размеру позиций иностранная валюта занимает всего лишь 18%.

В 2020 году количество субъектов рынка форекс-услуг увеличилось с 6 до 17 компаний. В 2021-м в списке появилась еще одна компания. Говоря об участии нерезидентов в формировании уставных фондов форекс-компаний, представитель Нацбанка отметил достижение показателя в 99,9%, что говорит о высоком интересе к созданию белорусских форекс-компаний.

Доля клиентов-нерезидентов превысила 82%. В 2016-2017 годах она была ниже 10%, а начиная с 2018-го достигла паритета.

В последние годы по количеству операций клиентов рынок ежегодно удваивался или утраивался. Если в 2019 было совершено менее 4 млн операций, то в 2020 — около 8 млн. Доля операций с положительным результатом — на европейском уровне.

Суммарный размер операций клиентов форекс-компаний по итогам 2020 года достиг 139,2 млрд долларов в эквиваленте. В 2019-м это было 46,2 млрд долларов, а в 2016-м, спустя год после принятия указа «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», — 3,9 млрд долларов.

Иностранная валюта как базовый актив сократилась с 84% операций в 2017 году до менее чем половины в 2020-м, при этом рос интерес к драгоценным металлам, ценным бумагам, нефти.

По рыночной дисциплине форекс-компании стали опережать банки, в том числе из-за более либерального, рыночного регулирования, отмечает председатель правления ЗАО «БСБ Банк» Сергей Дубков.

— Если в 2018 году мы говорили о том, что взаимодействие банков и форекс-компаний позволяет нам говорить о тесной интеграции и взаимном интересе, то в 2019 году накопленные противоречия, различные бизнес-интересы завершили букетно-конфетный период, а в 2020 году эти противоречия достигли такого накала, что можно было говорить о том, что два сегмента окончательно разошлись. Это говорит о том, что форекс-рынок стал самодостаточным и не нуждался в постоянном локомотиве, — добавляет Сергей Дубков.