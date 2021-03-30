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Торги во вторник завершились падением евро и ростом доллара США
30.03.2021 14:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Доллар США и российский рубль прибавили в цене, евро упал по итогам торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Европейская валюта стала дешевле на 0,31%, доллар США подорожал на 0,05%, российский рубль подскочил в цене на 0,15%.
По итогам торгов 30 марта Нацбанк установил следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Что будет с курсом доллара?
Экономист Ярослава Романчук
Как
Лучшей валютой для сбережений этой весной эксперт назвал американский доллар.
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Доллар США и российский рубль пошли в рост по итогам торгов, а вот евро, наоборот, стал немного дешевле.
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