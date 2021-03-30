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Производство кофе оказалось под угрозой
30.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВсему виной блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза. Проблема уже решена, однако экономические последствия все равно будут весомыми. Так, больше всего от блокировки пострадает европейский рынок, пишет "Блумберг". Один из самых популярных сортов кофе, который поставляется в европейские страны из Восточной Африки и Азии, идет именно по Суэцкому каналу. Эксперты уже подсчитали: блокировка канала обходится мировой торговле почти в 10 млрд долларов в день.
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Всему виной блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза. Проблема уже решена, однако экономические последствия все равно будут весомыми. Так,...
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