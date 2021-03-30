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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Производство кофе оказалось под угрозой Всему виной блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза. Проблема уже решена, однако экономические последствия все равно будут весомыми. Так,...

Всему виной блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза. Проблема уже решена, однако экономические последствия все равно будут весомыми. Так, больше всего от блокировки пострадает европейский рынок, пишет "Блумберг". Один из самых популярных сортов кофе, который поставляется в европейские страны из Восточной Африки и Азии, идет именно по Суэцкому каналу. Эксперты уже подсчитали: блокировка канала обходится мировой торговле почти в 10 млрд долларов в день.