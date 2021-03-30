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Беларусь снова повышает экспортные пошлины на нефть

30.03.2021 15:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты будут повышены с 1 апреля, данные изменения утвердил Совет министров постановлением от 29 марта.

Речь идет о ставках на нефтепродукты, которые вывозятся за пределы территории Евразийского экономического союза, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу ставки экспортных пошлин установят в следующих размерах:

  • на сырую нефть, мазут, битум и некоторые другие позиции – 57,6 доллара за тонну (ранее было 49,6 доллара)
  • прямогонный бензин тоже стал дороже, тариф подняли до 31,6 доллара за  тонну (ранее – 27,2 доллара)
  • экспортные пошлины на товарные бензины, дизтопливо, дистилляты, а также масла смазочные увеличились до 17,2 доллара за  тонну (ранее было 14,8 доллара)

Постановление Совмина, которым предусмотрены новые размеры пошлин, вступит в силу с 1 апреля.

Это уже не первое повышение ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с начала 2021 года. В последний раз правительство поднимало вывозные пошлины месяц назад – 1 марта.

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Теги: Минск
 
 
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Это не первое повышение экспортных пошлин на нефть с начала года, а решение коснется только ставок нефтепродуктов, вывозимых за пределы ЕАЭС.
 
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