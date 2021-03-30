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Беларусь снова повышает экспортные пошлины на нефть
30.03.2021 15:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты будут повышены с 1 апреля, данные изменения утвердил Совет министров постановлением от 29 марта.
Речь идет о ставках на нефтепродукты, которые вывозятся за пределы территории Евразийского экономического союза, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Согласно документу ставки экспортных пошлин установят в следующих размерах:
Постановление Совмина, которым предусмотрены новые размеры пошлин, вступит в силу с 1 апреля.
Это уже не первое повышение ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с начала 2021 года. В последний раз правительство
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Это не первое повышение экспортных пошлин на нефть с начала года, а решение коснется только ставок нефтепродуктов, вывозимых за пределы ЕАЭС.
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