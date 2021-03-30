На посевную надо более $850 млн долларов: не хватает $60 млн

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар - Sputnik. Для проведения весенне-полевых работ в Беларуси требуется сумма размером в 2 млрд 250 млн рублей (примерно 857 млн долларов - Sputnik). Об этом в ходе пресс-конференции рассказал замминистра сельского хозяйства Владимир Гракун.

"Сегодня данная сумма изыскивается за счет республиканского и местного бюджетов, за счет кредитных ресурсов, за счет собственных средств", - отметил он.

При этом Владимир Гракун добавил, что недостаток финансирования на проведение весенне-посевных работ на данный момент - 159 млн рублей (примерно 60,6 млн долларов).

"Недостаток финансирования составляет 159 млн рублей. Их мы изыскиваем за счет получения услуг и материальных ценностей (средств зашиты растений, запасных частей) с отсрочкой платежа", - добавил замминистра.

Не все готовы

Ранее готовность Беларуси к посевной обсуждалась на заседании президиума Совета министров. По словам премьер-министра Беларуси Романа Головченко, сельское хозяйство должно увеличить производство на 2,4% по сравнению с прошлым годом.

"Анализ ситуации на настоящий момент показывает, что не все регионы предпринимают необходимые меры по проведению данных работ", – констатировал глава правительства.

При этом в правительстве больше всего вопросов возникает к Витебской, Могилевской и Гомельской областям.

Головченко также обратил внимание, что в ряде регионов возникают сложности с подготовкой техники к посевной, о чем регулярно информирует КГК.

Причем он напомнил, что стоит задача к 25 марта обеспечить уровень готовности техники не ниже 95%. Поэтому есть обоснованные опасения, что все регионы обеспечат такой уровень готовности.

Читайте также: