ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На посевную надо более $850 млн долларов: не хватает $60 млн

30.03.2021 15:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар - Sputnik. Для проведения весенне-полевых работ в Беларуси требуется сумма размером в 2 млрд 250 млн рублей (примерно 857 млн долларов - Sputnik). Об этом в ходе пресс-конференции рассказал замминистра сельского хозяйства Владимир Гракун.

"Сегодня данная сумма изыскивается за счет республиканского и местного бюджетов, за счет кредитных ресурсов, за счет собственных средств", - отметил он.

При этом Владимир Гракун добавил, что недостаток финансирования на проведение весенне-посевных работ на данный момент - 159 млн рублей (примерно 60,6 млн долларов).

"Недостаток финансирования составляет 159 млн рублей. Их мы изыскиваем за счет получения услуг и материальных ценностей (средств зашиты растений, запасных частей) с отсрочкой платежа", - добавил замминистра.

Не все готовы

Ранее готовность Беларуси к посевной обсуждалась на заседании президиума Совета министров. По словам премьер-министра Беларуси Романа Головченко, сельское хозяйство должно увеличить производство на 2,4% по сравнению с прошлым годом.

"Анализ ситуации на настоящий момент показывает, что не все регионы предпринимают необходимые меры по проведению данных работ", – констатировал глава правительства.

При этом в правительстве больше всего вопросов возникает к Витебской, Могилевской и Гомельской областям.

Головченко также обратил внимание, что в ряде регионов возникают сложности с подготовкой техники к посевной, о чем регулярно информирует КГК.

Причем он напомнил, что стоит задача к 25 марта обеспечить уровень готовности техники не ниже 95%. Поэтому есть обоснованные опасения, что все регионы обеспечат такой уровень готовности.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, откуда возьмут недостающую сумму и на что ее потратят.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Торги во вторник завершились падением евро и ростом доллара США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by