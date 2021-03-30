Нет санкционке: почему яблоки и груши из Беларуси запрещают в России?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Россельхознадзор с некоторой периодичностью разворачивает назад в Беларусь грушево-яблочные грузы, а иногда вводит частичный или полный запрет ввоз этих товаров в Россию. Причина – попытка поставить в страну санкционную продукцию.

Замминистра сельского хозяйства Беларуси Владимир Гракун, выступая на пресс-конференции, рассказал, что делает белорусская сторона, чтобы избежать подобных случаев. Во-первых, ведется фотофиксация всех грузов при выписывании фитосанитарных сертификатов. Во-вторых - учет произведенной в Беларуси продукции (речь в данном случае идет о грушах и яблоках).

"И только на основании этого выдается фитосанитарный сертификат... Он выписывается только на белорусскую продукцию, только на ту, которая поставляется (в РФ – Sputnik)", - объяснил Гракун.

Он подчеркнул, что из-за недобросовестных поставщиков, которые пытаются провезти под видом белорусской санкционную продукцию в Россию, страдают потом отдельные области страны или целая республика - РФ вводит запрет на поставку данных категорий продуктов.

"Грузы не пломбируется фитосанитарной службой, у нас одна таможенная территория и недобросовестные поставщики могут взять какой-то груз (не белорусского производства, запрещенный в России – Sputnik), что выявляется в России. А каждый, наверное хочет заработать… Из-за таких недобросовестных поставщиков страдают остальные субъекты хозяйствования в Беларуси. Потому что запрет накладывается на регионы или на всю республику", - отметил Владимир Гракун.

Он добавил, что такая продукция конфискуется и уничтожается в России, а на недобросовестных поставщиков составляется акт, дело рассматривается в суде.

Яблочно-грушевый конфликт

С 17 марта Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию яблок из Брестской области, объяснив это попытками ввоза оттуда санкционной продукции.

Как рассказало ведомство, 9 марта было обнаружено "очередное транспортное средство, перевозившее яблоки под видом белорусской продукции, выращенной в Брестской области".

На самом же деле, сообщает Росссельхознадзор, это были польские яблоки, но они имели фитосанитарные сертификаты, выданные Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси, подтверждающие белорусское происхождение яблок.

Громкий случай запрета ввоза яблок и груш из Беларуси в России был в апреле 2019 году: причиной стало подозрение, что под видом белорусской продукции в Россию пытаются ввести товары из санкционных стран.

Запрет на ввоз яблок из Беларуси в Россию продлился до 24 июля 2019 года, на груши – до 10 июля 2020 года.

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