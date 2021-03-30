НАУ просит Visa и MasterCard не сотрудничать с банками Беларуси

В НАУ обратились к ряду международных структур и банков с просьбой отказаться от сотрудничества с банками Беларуси.

НАУ в начале марта направило письма в Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank с просьбой закрыть корреспондентские счета банков, которые обслуживают силовые структуры. Для белорусских государственных банков это означало бы полную невозможность проводить любые международные операции.

Также Народное антикризисное управление обратилось к платежным системам Visa и MasterCard. В НАУ просят рассмотреть вопрос о приостановке отношений с госбанками Беларуси до тех пор, пока те продолжают обслуживать структуры и людей, которые находятся под санкциями.

Напомним, что ранее Народное антикризисное управление направило письма во все инвестиционные фонды, которые держат белорусские бонды, с просьбой требовать досрочного их погашения официальным Минском.

По данным НАУ, летом 2020 года 27 инвестиционных фондов из Великобритании, Франции, Швейцарии, США и других стран купили белорусские евробонды. Размещением бондов занимались три инвестбанка: Societe Generale, Citibank и Raiffeisen.

Среди этих инвестфондов много известных компаний: Raiffeisen Bank International AG, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие.