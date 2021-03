А если бы контейнеровоз Ever Given застрял в Свислочи или Немане? Попытались представить

Источник материала: realt.by

Несколько дней белорусы вместе со всей планетой пристально следили за несчастным контейнеровозом, застрявшим в Суэцком канале. Напомним, что 23 марта из-за сильного ветра и песчаной бури 400-метровый корабль перегородил русло и сел на мель. К счастью, вчера судно Ever Given, перевозившее 18 тысяч контейнеров, смогло выбраться из плена. В память об этом неординарном событии сотрудник бостонский библиотеки Гаррет Дэш Нельсон создал сайт evergiven-everywhere.glitch.me , где любой желающий может «застрять» контейнеровоз в любой точке мира. Realt.by тоже немного поиграл с этими ресурсом и представил, что было бы, если бы Ever Given заплыл в наши края.

Вот он проплывает по Минскому морю мимо «дачи» Дарьи Домрачевой и участка Жерара Депардье в Лапоровичах.



А здесь корабль уже в центре Минска – команда любуется "домом Чижа".



Плывем параллельно улице Маяковского. Все отлично!



Ненадолго заплыли в Брест. Оу, что тут у вас? Гребной канал?



Пора бы немного отдохнуть. Припаркуемся на озере Нарочь, в усадьбе «Наносы» .



Ладно, пора и честь знать: смотрим на гродненские замки и уплываем.



О, нет, только не Новоселки! Упс!!!



Кстати, из-за блокировки движения мировая торговля потеряла 60-65 миллиардов долларов.

Суэцкий канал