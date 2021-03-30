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А если бы контейнеровоз Ever Given застрял в Свислочи или Немане? Попытались представить
30.03.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Несколько дней белорусы вместе со всей планетой пристально следили за несчастным контейнеровозом, застрявшим в Суэцком канале. Напомним, что 23 марта из-за сильного ветра и песчаной бури 400-метровый корабль перегородил русло и сел на мель. К счастью, вчера судно Ever Given, перевозившее 18 тысяч контейнеров, смогло выбраться из плена. В память об этом неординарном событии сотрудник бостонский библиотеки Гаррет Дэш Нельсон создал сайт
Вот он проплывает по Минскому морю мимо «дачи» Дарьи Домрачевой и
А здесь корабль уже в центре Минска – команда любуется "домом Чижа".
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Несколько дней белорусы вместе со всей планетой пристально следили за несчастным контейнеровозом, застрявшим в Суэцком канале. Напомним, что 23 марта из-за...
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