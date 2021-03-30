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100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате

30.03.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На конфискат попадают не только телефоны, автомобили или изъятые за долги помещения заводов и предприятий. Часто там появляются и земельные участки, где собственники уже возвели дачные домики, или еще не успели. Так или иначе – на конфискате можно купить "клочок земли". Мы заглянули в торговый дом «Восточный», чтобы посмотреть, что сейчас из дач или участков выставлено на продажу.

100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате

Гостиница с артезианской скважиной в Логойском районе

Этот объект недвижимого имущества уже давно находится в продаже на конфискате и уже мелькал в наших подборках. Местонахождение объекта: Минская обл., Логойский р-н, Гайненский с/с, 1. Общая площадь - 621,3 кв.м.

В состав лота входят:

1. Незавершенное законсервированное капитальное строение. Назначение: здание неустановленного назначения. Наименование: гостиница. Общая площадь 574,6 кв.м.

2. Незавершенное законсервированное капитальное строение. Назначение: здание неустановленного назначения. Наименование: здание контрольно-пропускного пункта. Общая площадь 46,7 кв.м.

3. Капитальное строение. Назначение: сооружение специализированное, водохозяйственного назначения. Наименование: артезианская скважина.

4. Капитальное строение. Назначение: сооружение специализированное энергетики. Наименование: трансформаторная подстанция.

100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 623284505601000047 площадью 2,0197 га.

Начальная цена продажи 163.296 рублей. Аукцион пройдет 29.04.2021 года.

Жилой дом в Столбцовском районе

В Столбцовском районе продается жилой дом площадью 40,8 кв.м. Объект расположен по адресу: Минская обл., Столбцовский р-н, Старосверженский с/с, д. Цвирки,18А.

Назначение: жилой дом; наименование: жилой дом (одноэтажный бревенчатый жилой дом с дощатой холодной пристройкой, бревенчатым сараем). Расположено на земельном участке с кадастровым номером 625481705601000025 (присвоен предварительно). При осмотре объекта выявлено наличие дополнительной возведенной перегородки, не отраженной в техническом паспорте.

100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате

Начальная цена продажи 5.985 рублей. Дата проведения аукциона 15.04.2021 года.

Жилой дом деревне Ковнятин

В Пинском районе продается дом площадью 75,8 квадратных метров. Расположен по адресу: Брестская обл., Пинский р-н, Логишинский с/с, д. Ковнятин, ул. Советская,47.

Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-29105. Назначение: здание одноквартирного жилого дома; наименование: одноквартирный жилой дом. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 125475504601000167 площадью 0,1800 га. Составные части и принадлежности: один деревянный сарай.

100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате

Начальная цена продажи 1188 рублей. Квадратный метр - всего лишь 15 рублей 84 копеек. Дата проведения аукциона 15.04.2021 года.

Земельный участок в СТ "Спадчина-88"

В садовом товариществе «Спадчина-88» продается земельный участок площадью в 0,0397 Га. СТ находится в Минской обл., Пуховичской р-н, Блужском с/с.

Начальная цена продажи 427 рублей 68 копеек.

Дата проведения аукциона 15.04.2021 года.

100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате

Земельный участок в СТ "Ягодка"

Еще один участок продается в Гомельской области, по адресу: Гомельский район, Грабовский с/с, садовое товарищество "Ягодка", 45.

Земельный участок с кадастровым номером 321081600009000030 имеет площадь 0,0922 га. Целевое назначение: земельный участок для коллективного садоводства.

Начальная цена продажи 1458 рублей.

Дата проведения аукциона 15.04.2021 года.

100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате

Земельный участок в СТ "Березка"

Следующий земельный участок продается в Гродненской области. Расположен по адресу: Новогрудский район, Волковичский с/с, СТ "Березка", д. 11.

Земельный участок с кадастровым номером 424385700001000060 имеет площадь 0,1134 га. Целевое назначение: земельный участок для коллективного садоводства.

Начальная цена продажи 1270 рублей.

Дата проведения аукциона 15.04.2021 года.

100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате

Земельный участок для строительства жилого дома в Березинском районе

Участок для строительства и обслуживания жилого дома продается по адресу: Минская обл. Березинский р-н, Березинский с/с, д.Тростянка, ул. Советская, 9.

Земельный участок с кадастровым номером 620480408601000073 имеет площадь 0,2500 га. Целевое назначение: земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома).

Начальная цена продажи 2.610 рублей.

Дата проведения аукциона 15.04.2021 года.

100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате
100 рублей за сотку земли. Посмотрели, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате

 
Теги: Минск
 
 
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На конфискат попадают не только телефоны, автомобили или изъятые за долги помещения заводов и предприятий. Часто там появляются и земельные участки, где...
 
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