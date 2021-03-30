Забота о ближнем: масло в ЕАЭС может подешеветь благодаря России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik, Никита Чикунов. Запретительная пошлина на вывоз подсолнечника будет введена с 1 июля в России, а с 1 сентября – экспортная пошлина на подсолнечное масло. Все эти меры не коснутся поставок в пределах Таможенного союза.

Смогут ли новые пошлины остановить рост цен на масло в странах ЕАЭС, традиционно зависимых от российских поставок, разбирался Sputnik.

Защитить от роста цен

Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию в России одобрила введение плавающей пошлины на экспорт подсолнечного масла за пределы Таможенного союза ЕАЭС.

Она будет действовать с 1 сентября текущего года по 1 сентября 2022-го. Пошлина составит 70% от разницы между базовой ценой в 1 тысячу долларов и индикативной (стоимость продукции на рынке на момент вывоза).

В министерстве сельского хозяйства РФ считают, что пошлина защитит граждан от резкого повышения стоимости подсолнечного масла и сохранит стабильные цена на эту продукцию.

Помимо этого, с 1 июля в России начнет действовать запретительная пошлина на вывоз семян подсолнечника. По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, такая мера связана с дефицитом семян, сложившемся в стране на данный момент.

Помочь союзникам

Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу традиционно покрывают большую часть своих потребностей в подсолнечном масле за счет российских поставок.

В 2020 году больше всего данной продукции закупили Беларусь и Казахстан (79,8 и 116,7 тысяч тонн соответственно), меньше – Армения (26,3 тысяч тонн) и Кыргызстан (37 тысяч тонн).

По этой причине ситуация на российском рынке во многом влияет на ценообразование у ближайших соседей. После засухи на юге России в августе 2020 года и неурожая подсолнечника цены на подсолнечное масло в целом по ЕАЭС повысились на 29,5% (в Армении – на 44,3%, в Беларуси – на 39,4%, в Казахстане – на 38,6%, в Кыргызстане – на 57,4%, в России – на 26,2%).

Экспортные пошлины в перспективе должны снизить стоимость масла в России и, как следствие, цены для поставщиков также будут падать, считает исполнительный директор российского Масложирового союза Михаил Мальцев.

"Введение экспортных пошлин обеспечит предсказуемое ценообразование на внутреннем рынке, фактически ограничив верхний порог роста продукции. Мы не исключаем и снижения стоимости подсолнечного масла внутри России. В свою очередь, это положительно отразится на ценах оптовых поставок в государства Союза", – говорит он.

В целом механизм пошлин следует рассматривать в качестве наднационального, потому что эффект от него почувствуют потребители во всех странах ЕАЭС, добавляет бывший советник премьер-министра Кыргызстана Кубат Рахимов.

"Это яркий пример того, как наша интеграция работает на благо потребителей. Экспортные пошлины будут носить наднациональный характер и будут работать в рамках общего рынка пяти стран. Стабилизация внутреннего рынка в России – крупнейшем производителе продовольствия в Союзе – прямо и косвенно повлияет на уровень цен и в других странах. Это безусловное благо", – подчеркивает экономист.

Такую точку зрения разделяет белорусский экономист-международник, профессор Ирина Новикова. Однако она замечает, что ожидать пропорционального снижения цен не следует из-за ряда факторов.

"Мы живем в одном экономическом пространстве, поэтому влияние будет. Цены будут понижаться, потому что российским поставщикам все масло нужно будет где-то реализовывать, а рынок ЕАЭС окажется наиболее привлекательным. Но нельзя сказать, что цены будут снижаться на точно такой же процент, как и в России. Ведь еще следует учитывать затраты на транспортные услуги и на услуги фирм-посредников", – рассуждает она.

По словам председателя армянской общественной организации "Информированный и защищенный потребитель" Бабкена Пипояна, в некоторых случаях затраты на транспортировку могут серьезно влиять на конечную стоимость продукции.

"Безусловно, если в России масло подешевеет, то в Армении через несколько недель тоже будет дешеветь. Но нужно помнить о транспортных затратах – это отдельный разговор. Иногда продукты из-за них могут подорожать до 30%. У нас прямой границы с Россией нет, поэтому мы вынуждены везти масло через Грузию – это очень дорого обходится", – замечает эксперт.

Еще одна проблема, которая может помешать снижению стоимости подсолнечного масла в странах ЕАЭС, связана с реэкспортом – перепродажей ввезенного российского масла в третьи страны, говорит президент Ассоциации производителей масложировой продукции Казахстана Константин Невзоров.

"На мой взгляд, существует серьезный риск перетока масла из России через территорию Таможенного союза в третьи страны. В Китай, например, который по очень высоким ценам масло закупает. Если это будет происходить, то цены не снизятся. Хотя решить проблему легко – запретить экспорт и все", – указывает он.

Обеспечить нуждающихся

Подорожание продовольствия – это нынешний общемировой тренд, подчеркивает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"Во время пандемии, чтобы поддержать национальные экономики, все страны сели "за печатный станок", поэтому в мире резко увеличилась денежная масса. В результате началась инфляция – деньги стали дешеветь, а продукты дорожать. Когда дешевеют деньги – больше всего дорожают именно продукты, потому что они пользуются самым большим спросом среди людей. Такая ситуация, как я думаю, продержится еще год", – объясняет он.

В таких условиях страны ЕАЭС должны подумать о создании фонда продовольственной безопасности, что стало бы хорошим примером реальной интеграции, уверяет Кубат Рахимов.

"Раз уж мы пытаемся обеспечить доступный уровень цен на растительное масло с помощью экспортных пошлин, то можно подумать о создании фонда продовольственной безопасности ЕАЭС. Этот фонд будет содержать гарантированный запас продуктов, которого хватит для того, чтобы обеспечить продовольствием 5-10% населения Союза – самых нуждающихся – в течение какого-то определенного периода времени", – заключает он.