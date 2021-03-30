Забота об экологии: как в ЕАЭС стимулируют переход на электромобили

Источник материала: Sputnik Беларусь

Sputnik, Никита Чикунов. В ближайшем будущем страны ЕАЭС откажутся от одноразового пластика, а людям создадут все условия для пересадки на электромобили. О том, почему экологическая повестка в Союзе выходит на первый план, и какие изменения ждут энергетику и промышленность – в интервью Sputnik рассказал директор департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев.

- Николай Геннадиевич, какие шаги предпринимает Евразийская экономическая комиссия в решении экологических проблем в странах ЕАЭС?

- Недавно мы начали обсуждать вопрос целесообразности введения поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика. Для экологии пластиковые отходы – настоящий бич! Срок их разложения достигает 400 лет. Если не решать проблему сегодня, завтра последствия для нашей экологии будут катастрофическими.

Сейчас многие страны и объединения проводят в этом направлении целенаправленную политику. В Евросоюзе, где перерабатывается треть всех собранных пластиковых отходов, уже признали, что глобально проблему загрязнения окружающей среды переработка не решает. Поэтому с начала 2021 года в ЕС запретили производство и продажу целого ряда одноразовых пластиковых изделий.

У стран ЕАЭС тоже есть подобные наработки. В Армении с 2023 года и в Казахстане с 2025 года планируется полностью запретить продажу полиэтиленовых пакетов. В Кыргызстане предлагается запретить использование полиэтиленовых пакетов и пластиковой тары в Иссык-Кульской области. В Беларуси уже с начала этого года запрещено использование одноразовой посуды в сфере общественного питания.

- Многие европейские страны в ближайшем будущем планируют перейти на электротранспорт. Как эта отрасль сегодня развивается в ЕАЭС?

- Работу по популяризации экологически чистого транспорта Промышленный блок Комиссии ведет с 2015 года. Сегодня идет насыщение рынка электромобилями и специальной инфраструктурой.

Так, в России формируется сеть из более чем 440 быстрых зарядных станций и 330 медленных (с увеличенным временем зарядки – Sputnik), охватывающих 30 крупных городов и 30 основных магистралей. В Беларуси установлена нулевая ставка НДС при ввозе на территорию страны электромобилей для личного пользования, а для производителей и владельцев таких машин действуют разнообразные льготы. В Казахстане уже построены 47 из 50 запланированных электрозаправочных станций в Нур-Султане и 19 из 50 в Алматы.

В продолжение данной работы 29 декабря 2020 года Коллегией Комиссии рекомендовано сторонам рассмотреть возможность стимулирования развития гибридов и транспортных средствах на газомоторном топливе наряду с электромобилями. Одобрен соответствующий перечень мер и механизмов.

Кроме того, Департамент промышленной политики ЕЭК также сформировал перечень компонентов электромобилей, которые не производятся на территории ЕАЭС. Для них могут быть снижены ставки ввозных пошлин. Перечень находится на этапе проработки сторонами.

- На пространстве ЕАЭС разрабатывается программа по повышению эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики. Какие выгоды она обещает для рядовых потребителей?

- Эта программа нацелена на решение двух важных задач. Первая – это развитие распределенной энергетики. Сегодня значительная часть территории наших стран не охвачена централизованным электроснабжением. В России – это более половины территории, где проживает свыше 20 млн человек. Пока они обеспечиваются электроэнергией главным образом средствами малой энергетики (автономные электростанции, работающие на основе традиционного топлива или возобновляемой энергии – Sputnik). Поэтому критически важно обеспечить надежность и бесперебойность их работы.

Здесь мы подошли ко второй важной задаче программы – к развитию "зеленой" энергетики и переходу на экологически чистые методы генерации электроэнергии. В этом смысле программа является продолжением темы "зеленой повестки" ЕЭК, о которой мы уже говорили. Использование возобновляемых источников энергии и вторичных энергоресурсов позволят значительно повысить экологическую безопасность стран Союза.

- В конце прошлого года ЕЭК совместно со странами Союза приступила к созданию "Карты индустриализации". Что это за инструмент и для чего он нужен?

- В сущности говоря, это новый инструмент для развития кооперационного сотрудничества в ЕАЭС – интерактивная карта, с помощью которой предприятия смогут находить партнеров и получать по ним всю необходимую информацию.

Для этого достаточно ввести в поисковую систему желаемые параметры искомого проекта – страну, регион, отрасль промышленности, технологическую операцию, годы реализации, участников. Карта удобно структурирована и проста в навигации.

Карта будет состоять из трех разделов. Первый будет включать в себя информацию о проектах, имеющих большое значение для разных отраслей промышленности. Уже предложено для включения 178 крупных проектов в 18 отраслях с объемом инвестиций около $200 млрд.

Во второй раздел войдут порядка 500-600 технологических направлений, по которым в ЕАЭС необходимо проводить импортозамещение. Это автомобильная промышленность, металлургия, фармацевтика, медицинская и химическая промышленность.

Третий раздел составят товарные позиции, наиболее значимые по объему импорта на таможенную территорию Союза. По этим позициям будет проводится импортозамещающая работа.

- В каких областях предприятия из стран ЕАЭС могут развивать или уже развивают производственную кооперацию?

- У нас уже есть серьезные результаты по некоторым стратегически важным отраслям. Например, в сельхозмашиностроении. В Казахстане совместно с "Ростсельмашем" на предприятии "Казрост" в городе Кокшетау выпускаются зерноуборочные комбайны.

В химической промышленности российским предприятием АО "Минерально-химическая компания "Еврохим" совместно с ТОО "ЕвроХим-Удобрения" в Казахстане осваиваются месторождения фосфоритовых руд и строится завод по производству минеральных удобрений.

В области авиастроения и воздушных перевозок мы изучаем вопрос производства турбовинтовых самолетов ИЛ-114, Л-410, чтобы решить проблему региональных перевозок. Это очень актуально для России и Казахстана.

Сейчас, на мой взгляд, наша общая задача – нарастить число кооперационных проектов в ЕАЭС.