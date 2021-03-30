В МНС назвали сумму, которую планируют получить за транспортный налог

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар - Sputnik. По подсчетам Министерства по налогам и сборам, белорусы заплатят 58 млн белорусских рублей (около $22 млн) транспортного налога в 2021 году. Об этом сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

Размер транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы автомобиля. Меньше всех будут платить владельцы мотоциклов (41 рубль) и "легковушек" весом до 1,5 тонн (61 рубль). Гражданам, которые не прошли техосмотр до 1 января 2021, необходимо будет внести авансовый платеж – 1 базовую величину (с 1 января – 29 рублей) за каждое транспортное средство.

"Если взять усредненную ставку, мотоциклы и прицепы для упрощения оставлю "за скобками", мы предполагаем, что плательщики уплатят порядка 58 млн белорусских рублей", - цитирует Ковалевского БелТА.

По его словам, плательщиками транспортного налога в этом году станут не менее 2 млн физлиц (с учетом льгот и тех людей, которые имеют право не платить налог).

В следующем году все владельцы автомобилей будут платить общеустановленную ставку, так как право уплаты одной базовой будет упразднено. В МНС рассчитывают, что в связи с этим сумма, которую уплатят автовладельцы в 2022 году, вырастет в три-четыре раза.

Транспортный налог

Транспортный налог введен в Беларуси с 1 января 2021 года. Исчисляться он будет с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина.

"Платить транспортный налог нужно будет один раз в год. Извещения из налоговой инспекции автовладельцы-физлица будут получать до 1 сентября. На уплату взноса дают полтора месяца – не позднее 15 ноября", - пояснили в Министерстве по налогам и сборам.

Что делать с автохламом?

Что касается транспортных средств, непригодных для эксплуатации, их владельцам для получения освобождения от уплаты транспортного налога необходимо снять авто с учета в ГАИ МДВ до 1 июля 2021 года. Сделать это можно уже с 1 марта.

Транспортный налог уплачивается за каждое транспортное средство, зарегистрированное в Госавтоинспекции МВД.

Кто освобожден от уплаты транспортного налога?

Трнаспортный налог не придется платить:

водителям, чьи авто выбыли из их собственности в результате противоправных действий – угона или кражи

владельцам транспортных средств, которые используются для оказания соцобслуживания, медицинской помощи, в том числе "скорыми"

госорганам, судам, органам прокуратуры, войскам и воинским формированиям

владельцам машин, выпущенных до 1 января 1992 года, а также тех авто, на которые нет сведений о дате выпуска

водителям электромобилей

Налог со скидкой

Ветераны, инвалиды I или II группы, пенсионеры получают 50-процентную скидку от полной налоговой ставки. На 25% меньше заплатят инвалиды III группы. Скидку дадут при наличии у плательщика (льготника) действительного водительского удостоверения соответствующей категории.

За гражданами сохранено право обращаться в местные органы власти с просьбой снизить налог или освободить от его уплаты, если они находятся в трудной жизненной ситуации.

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