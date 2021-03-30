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Семашко: Дорожные карты по интеграции России и Беларуси согласуют в апреле

30.03.2021 17:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все дорожные карты по интеграции России и Беларуси будут согласованы до конца апреля. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал белорусский посол Владимир Семашко.


Фото: government.by

— Сегодня из 30 карт, а точнее из 28, потому что три карты — по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию — слились в одну, 21 карта уже готова к подписанию. Осталось всего семь карт, до конца апреля, я надеюсь, они будут согласованы. И тогда дорожные карты и Программу их реализации возможно будет подписать в первой половине этого года, — сообщил Владимир Семашко.

Он напомнил, что к 1 января 2022 года страны должны успеть принять межправительственные соглашения, которые оговорены дорожными картами.

— Их много, по каждой карте может быть и два, и три соглашения. Нужно пройти все внутригосударственные процедуры, подписать их и ратифицировать с таким расчетом, чтобы с 1 января 2022 года заработали единые рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, транспортных услуг, прежде всего железнодорожных, заработала единая промышленная политика, сельскохозяйственная и т.д. Конец этой работы уже виден, — отметил посол.

Созданная по инициативе глав Беларуси и России подготовила 31 интеграционную дорожную карту к концу 2019 года. Стороны пока так и не пришли к компромиссу по картам, связанным с налоговым законодательством, таможенным вопросам, по газу, единой промышленной политике, сельхозполитике, по карте, предусматривающей единый рынок нефти и нефтепродуктов.

 
 
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Он напомнил, что к 1 января 2022 года страны должны успеть принять межправительственные соглашения, которые оговорены дорожными картами.
 
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