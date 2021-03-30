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Cherchez la femme. В чем суть спора на «БелАсептике», раз власти грозят назначением своего руководителя?
30.03.2021 17:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже более 3 лет Андрей Красильников спорит со своей бывшей женой Светланой Емельяновой и сыном Дмитрием о контроле в ЗАО «БелАсептика». Недавно власти заявили, что если корпоративный конфликт не будет улажен в ближайшее время, то введут внешнего управляющего в крупнейшем в Беларуси производителе антисептических и дезинфицирующих средств. В чем суть спора и какова вероятность, что «БелАсептика» перейдет под крыло государства — разбирался TUT.BY.
Кто и как создал «БелАсептику»?
Согласно
В интерпретации Светланы Емельяновой, бывшей жены Андрея Красильникова, история появления «БелАсептики» звучит несколько иначе:
— Идея создания ЗАО принадлежит нам обоим. В начале 90-х я работала стоматологом в частной клинике, а Андрей, вернувшись из Москвы, был без работы. Отец Красильникова познакомил нас с профессором Крамером из Германии, который предложил сотрудничество с его компанией «Антисептика Гмбх». На этой почве и возникла «БелАсептика». Она создавалась на деньги нашей семьи. Мой отец — кандидат биологических наук Владимир Сергеевич Емельянов — был директором института рыбного хозяйства.
Как распределены доли между акционерами?
Информация о том, как были изначально распределены доли между учредителями, проходит противоречивая. Но из судебных документов видно, что по крайней мере в 2016 году по 40% акций «БелАсептики» было у Андрея Красильникова и Светланы Емельяновой, а 20% — у их сына Дмитрия.
В конце 2017 — начале 2018 года Андрей Красильников получил контроль над «БелАсептикой» путем приобретения у жены и сына 18% и 20% акций соответственно.
По словам Светланы Емельяновой, ее бывший муж «воспользовался ранее выданными для иных целей доверенностями и путем заключения цепочки притворных сделок завладел принадлежащими мне и Дмитрию акциями» без выплаты каких-либо средств за данные акции, говорится в справке для губернатора Минской области Александра Турчина. Емельянова и Дмитрий Красильников узнали об отчуждении акций от адвокатов.
Аналогичным образом были проданы доли, принадлежавшие Светлане Емельяновой в иных компаниях группы «БелАсептика» в размере до 90% (ООО «У трех озер», ООО «Аптекарский сад» (чаи «Кали Ласка»).
«Согласно постановления Верховного суда Беларуси, все акции возращены [Светлане Емельяной и Дмитрию Красильникову], что касается долей — в связи с „утратой“ документов, клиент лишена возможности обжалования данных сделок в судебном порядке», утверждают адвокаты Емельяновой.
В чем суть спора?
На протяжении последних лет конфликтующие стороны обвиняют друг друга в рейдерском захвате «БелАсептики».
По словам Емельяновой, акционеры с долей 60% не имеют возможности управления компанией и участия в ее хозяйственной деятельности.
— Миноритарный акционер Красильников А.А. не допускает нас на территорию предприятия уже в течение трех лет, не предоставляет никаких документов о его деятельности. Информацию о прибыли «БелАсептики» за 2020 год в размере 3,7 млн рублей мы узнали из
Все эти годы в судах ведутся споры о легитимности назначения гендиректора «БелАсептики».
Известно, что Андрей Красильников пригласил для управления предприятием двух бывших силовиков — экс-замгенпрокурора
Говорят, у этого конфликта есть и личная составляющая?
По информации одной стороны, проблемы начались после того, как Андрей Красильников завел служебный роман с молодой сотрудницей отдела продаж, которая впоследствии стала его женой и родила ребенка.
Другая точка зрения состоит в том, что Андрей Красильников «решил уволить из компании сына, который подхватил „звездную болезнь“ и плохо влиял на коллектив». «После этого и начались семейные разборки», — утверждают работники предприятия.
Известно также, что Красильников
Недавно Андрей Красильников сказал
Дмитрий Красильников утверждает, что писал заявления в ОБЭП «для проверки правомерности действий Красильникова А.А. по отчуждению в свою пользу, принадлежащих [Дмитрию Красильникову] акций».
Адвокаты Емельяновой говорят, что Андрей Красильников «неоднократно обращался в контролирующие органы с заявлениями на бывшую супругу».
С момента конфликта прошло уже 3 года. Были ли попытки пойти на мировую?
По информации TUT.BY, конфликтующие стороны подписывали предварительные соглашения, согласно которым Светлана Емельянова и Дмитрий Красильников продавали акции «БелАсептики». Однако сделки так и не состоялись. Стороны не смогли согласовать размер отступных. В последней версии разница превышала миллион долларов. Хотя Красильников
— С Андреем Алексеевичем на протяжении 9 месяцев с момента конфликта прорабатывалось мировое соглашение, — говорит Дмитрий Красильников. — Было подписано порядка трех проектов документа, причем каждый раз с ультимативным улучшением условий для него. В результате в июне 2020 года мы подписали договор, где было изложено все до мельчайших подробностей, в том числе проговаривались суммы, сроки, способы и схемы расчетов. Мы даже пошли навстречу и отказались от судебных исков до подписания соглашения. Однако Андрей Алексеевич отказался от его исполнения, наши попытки по понуждению к исполнению не дали никаких результатов. После этого от него мы не получали предложений в форме, которую можно было бы назвать серьезной.
Недавно отголоски конфликта между учредителями «БелАсептики» дошли и до Александра Лукашенко. За помощью к властям якобы обратились сами работники. Поскольку конфликт между учредителями «мешает рабочему процессу и ухудшает микроклимат в коллективе».
В итоге крупнейшее производство антисептиков
— От этих всех конфликтов не должны страдать простые люди, работающие на этом предприятии. Самое главное — ни в коем случае производство не должно быть остановлено и загублено, потому что нишу — чудес не бывает — быстро заполнят конкуренты, причем необязательно из нашей страны, — сказал Турчин.
По информации TUT.BY, губернатор провел личную встречу со Светланой Емельяновой и Андреем Красильниковым и поручил им договориться между собой, в противном случае будет назначен внешний управляющий.
По предварительной информации, Андрей Красильников не против передать часть акций «БелАсептики» трудовому коллективу, а контрольный пакет — представителю государства. При этом он сам готов продолжать работать на предприятии.
Светлана Емельянова и Дмитрий Красильников предполагают, что Андрей Красильников «хочет навязать государству компанию в неудовлетворительном финансовом состоянии». По их информации, ранее бизнесмен создал сеть взаимозависимых субъектов хозяйствования для вывода активов ЗАО «БелАсептика». При этом были использованы офшорные и аффилированные компании, ряд которых оформлен на новую супругу Красильникова. «На эти структуры перезаключаются все контракты, переводится штат и исключительно через них проводится реализация продукции», написали акционеры Турчину.
Вместе с тем Емельянова и Красильников-младший заверяют председателя Миноблисполкома, что готовы «сами принимать активное участие в развитии предприятия, как она делала это ранее, до начала конфликта». Они настроены «на сохранение трудового коллектива и уровня заработной платы», а при «увеличении объемов продаж, организации новых рабочих мест». «Следует назначить профессионального антикризисного управляющего, обладающего необходимыми знаниями и навыками, с целью возврата выведенных активов и увеличения стоимости акций общества. Надо отказаться от посреднических схем работы с поставщиками сырья и в области сбыта. Кроме того, требуется расширить линейку выпускаемой продукции, в том числе импортозамещающей, нарастить экспорта», перечислили они цели своей работы.
Андрей Красильников отказался от комментариев.
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Cherchez la femme. В чем суть спора на «БелАсептике», раз власти грозят назначением своего руководителя?
Уже более 3 лет Андрей Красильников спорит со своей бывшей женой Светланой Емельяновой и сыном Дмитрием о контроле в ЗАО «БелАсептика». Недавно власти заявили, что...
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