Cherchez la femme. В чем суть спора на «БелАсептике», раз власти грозят назначением своего руководителя?

Источник материала: Tut.by

Уже более 3 лет Андрей Красильников спорит со своей бывшей женой Светланой Емельяновой и сыном Дмитрием о контроле в ЗАО «БелАсептика». Недавно власти заявили, что если корпоративный конфликт не будет улажен в ближайшее время, то введут внешнего управляющего в крупнейшем в Беларуси производителе антисептических и дезинфицирующих средств. В чем суть спора и какова вероятность, что «БелАсептика» перейдет под крыло государства — разбирался TUT.BY.



Фото: parade.by

Кто и как создал «БелАсептику»?

Согласно сайта компании, идея создания «БелАсептики» принадлежит одному из известных ученых Беларуси в области микробиологии и эпидемиологии, доктору медицинских наук, профессору Алексею Красильникову. По его стопам пошел сын Андрей, который в 90-х внедрил зарубежный опыт производства антисептиков в Беларуси.

В интерпретации Светланы Емельяновой, бывшей жены Андрея Красильникова, история появления «БелАсептики» звучит несколько иначе:

— Идея создания ЗАО принадлежит нам обоим. В начале 90-х я работала стоматологом в частной клинике, а Андрей, вернувшись из Москвы, был без работы. Отец Красильникова познакомил нас с профессором Крамером из Германии, который предложил сотрудничество с его компанией «Антисептика Гмбх». На этой почве и возникла «БелАсептика». Она создавалась на деньги нашей семьи. Мой отец — кандидат биологических наук Владимир Сергеевич Емельянов — был директором института рыбного хозяйства.

Как распределены доли между акционерами?

Информация о том, как были изначально распределены доли между учредителями, проходит противоречивая. Но из судебных документов видно, что по крайней мере в 2016 году по 40% акций «БелАсептики» было у Андрея Красильникова и Светланы Емельяновой, а 20% — у их сына Дмитрия.



Андрей Красильников. Фото: Facebook

В конце 2017 — начале 2018 года Андрей Красильников получил контроль над «БелАсептикой» путем приобретения у жены и сына 18% и 20% акций соответственно.

По словам Светланы Емельяновой, ее бывший муж «воспользовался ранее выданными для иных целей доверенностями и путем заключения цепочки притворных сделок завладел принадлежащими мне и Дмитрию акциями» без выплаты каких-либо средств за данные акции, говорится в справке для губернатора Минской области Александра Турчина. Емельянова и Дмитрий Красильников узнали об отчуждении акций от адвокатов.

Аналогичным образом были проданы доли, принадлежавшие Светлане Емельяновой в иных компаниях группы «БелАсептика» в размере до 90% (ООО «У трех озер», ООО «Аптекарский сад» (чаи «Кали Ласка»).

«Согласно постановления Верховного суда Беларуси, все акции возращены [Светлане Емельяной и Дмитрию Красильникову], что касается долей — в связи с „утратой“ документов, клиент лишена возможности обжалования данных сделок в судебном порядке», утверждают адвокаты Емельяновой.

В чем суть спора?

На протяжении последних лет конфликтующие стороны обвиняют друг друга в рейдерском захвате «БелАсептики».



Светлана Емельянова. Фото: mlyn.by

По словам Емельяновой, акционеры с долей 60% не имеют возможности управления компанией и участия в ее хозяйственной деятельности.

— Миноритарный акционер Красильников А.А. не допускает нас на территорию предприятия уже в течение трех лет, не предоставляет никаких документов о его деятельности. Информацию о прибыли «БелАсептики» за 2020 год в размере 3,7 млн рублей мы узнали из статьи на TUT.BY, — говорит Емельянова. — Принимаемые нами на общем собрании акционеров большинством голосов решения попросту игнорируются администрацией предприятия, поскольку она сформирована исключительно из лиц, лояльных Андрею Красильникову. Наших представителей в руководстве компании нет.

Все эти годы в судах ведутся споры о легитимности назначения гендиректора «БелАсептики».

Известно, что Андрей Красильников пригласил для управления предприятием двух бывших силовиков — экс-замгенпрокурора Александра Архипова , который был приговорен к 6 годам лишения свободы, и выходца из системы МВД Владимира Ходаля. На встрече с председателем Минского облисполкома последний был представлен как гендиректор «БелАсептики». Но, как утверждает Светлана Емельянова, суд признал законным увольнение Ходаля с поста руководителя компании.

Говорят, у этого конфликта есть и личная составляющая?

По информации одной стороны, проблемы начались после того, как Андрей Красильников завел служебный роман с молодой сотрудницей отдела продаж, которая впоследствии стала его женой и родила ребенка.



Фото: parade.by

Другая точка зрения состоит в том, что Андрей Красильников «решил уволить из компании сына, который подхватил „звездную болезнь“ и плохо влиял на коллектив». «После этого и начались семейные разборки», — утверждают работники предприятия.

Известно также, что Красильников жаловался на своей странице в фейсбуке, что сын написал на него заявление в правоохранительные органы. Вскоре после этого бизнесмена задержали в рамках «дела медиков». Его подозревали в даче взяток. Однако Андрей Красильников быстро вышел на свободу, а спецсчет КГБ пополнился одним миллионом долларов. В это время бывшая жена и сын предприняли попытку управления «БелАсептикой».

Недавно Андрей Красильников сказал mlyn.by , что Емельянова способствовала его задержанию в Израиле, гражданкой которого является.

Дмитрий Красильников утверждает, что писал заявления в ОБЭП «для проверки правомерности действий Красильникова А.А. по отчуждению в свою пользу, принадлежащих [Дмитрию Красильникову] акций».

Адвокаты Емельяновой говорят, что Андрей Красильников «неоднократно обращался в контролирующие органы с заявлениями на бывшую супругу».



По информации TUT.BY, акционеры пытались разыграть политическую карту. Андрей Красильников является руководителем международного отдела Коммунистической партии Беларуси. Незадолго до президентских выборов состоялась встреча представителей трудового коллектива «БелАсептики» с гендиректором «Беларуськалия» Иваном Головатым — доверенным лицом кандидата в президенты Александра Лукашенко.

Фото: belaseptika.by

С момента конфликта прошло уже 3 года. Были ли попытки пойти на мировую?

По информации TUT.BY, конфликтующие стороны подписывали предварительные соглашения, согласно которым Светлана Емельянова и Дмитрий Красильников продавали акции «БелАсептики». Однако сделки так и не состоялись. Стороны не смогли согласовать размер отступных. В последней версии разница превышала миллион долларов. Хотя Красильников утверждает , что сумма неизменна и от него требуют 7,5 млн долларов.

— С Андреем Алексеевичем на протяжении 9 месяцев с момента конфликта прорабатывалось мировое соглашение, — говорит Дмитрий Красильников. — Было подписано порядка трех проектов документа, причем каждый раз с ультимативным улучшением условий для него. В результате в июне 2020 года мы подписали договор, где было изложено все до мельчайших подробностей, в том числе проговаривались суммы, сроки, способы и схемы расчетов. Мы даже пошли навстречу и отказались от судебных исков до подписания соглашения. Однако Андрей Алексеевич отказался от его исполнения, наши попытки по понуждению к исполнению не дали никаких результатов. После этого от него мы не получали предложений в форме, которую можно было бы назвать серьезной.



Многие могли видеть зеленые флаконы «БелАсептики» как в торговых центрах, так и в больницах.

Фото: minsk-region.gov.by

Недавно отголоски конфликта между учредителями «БелАсептики» дошли и до Александра Лукашенко. За помощью к властям якобы обратились сами работники. Поскольку конфликт между учредителями «мешает рабочему процессу и ухудшает микроклимат в коллективе».

В итоге крупнейшее производство антисептиков посетил губернатор Минской области Александр Турчин.

— От этих всех конфликтов не должны страдать простые люди, работающие на этом предприятии. Самое главное — ни в коем случае производство не должно быть остановлено и загублено, потому что нишу — чудес не бывает — быстро заполнят конкуренты, причем необязательно из нашей страны, — сказал Турчин.

По информации TUT.BY, губернатор провел личную встречу со Светланой Емельяновой и Андреем Красильниковым и поручил им договориться между собой, в противном случае будет назначен внешний управляющий.

По предварительной информации, Андрей Красильников не против передать часть акций «БелАсептики» трудовому коллективу, а контрольный пакет — представителю государства. При этом он сам готов продолжать работать на предприятии.

Светлана Емельянова и Дмитрий Красильников предполагают, что Андрей Красильников «хочет навязать государству компанию в неудовлетворительном финансовом состоянии». По их информации, ранее бизнесмен создал сеть взаимозависимых субъектов хозяйствования для вывода активов ЗАО «БелАсептика». При этом были использованы офшорные и аффилированные компании, ряд которых оформлен на новую супругу Красильникова. «На эти структуры перезаключаются все контракты, переводится штат и исключительно через них проводится реализация продукции», написали акционеры Турчину.

Вместе с тем Емельянова и Красильников-младший заверяют председателя Миноблисполкома, что готовы «сами принимать активное участие в развитии предприятия, как она делала это ранее, до начала конфликта». Они настроены «на сохранение трудового коллектива и уровня заработной платы», а при «увеличении объемов продаж, организации новых рабочих мест». «Следует назначить профессионального антикризисного управляющего, обладающего необходимыми знаниями и навыками, с целью возврата выведенных активов и увеличения стоимости акций общества. Надо отказаться от посреднических схем работы с поставщиками сырья и в области сбыта. Кроме того, требуется расширить линейку выпускаемой продукции, в том числе импортозамещающей, нарастить экспорта», перечислили они цели своей работы.

Андрей Красильников отказался от комментариев.