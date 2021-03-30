МНС рассчитывает получить в 2021 году от белорусов 58 млн рублей транспортного налога

Электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года, сообщил сегодня начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

«Не будут уплачивать транспортный налог владельцы транспортных средств категории М1, М1G (легковые электромобили и легковые электромобили повышенной проходимости), приводимые в движение исключительно электродвигателем. Такая льгота предоставлена до 31 декабря 2025 года», - сказал Андрей Ковалевский.

Не признаются предметом налогообложения транспортные средства, которые имеют год выпуска 1991-й и ранее. Также налогом не облагаются транспортные средства, специально оборудованные для использования инвалидами. Еще одна категория - транспортные средства, снятые с учета до 1 июля 2021 года.

Если транспортное средство прошло гостехосмотр, получен допуск к участию в дорожном движении, уплачена госпошлина, транспортный налог будет начисляться только по завершению срока действия такого допуска, сообщает БелТА.

Ставка транспортного налога снижена на 50% для инвалидов 1-й или 2-й группы, ветеранов ВОВ, пенсионеров, на 25% для инвалидов третьей группы с соответствующим автомобилю действительным водительским удостоверением.

Местные власти смогут освобождать любого плательщика от уплаты транспортного налога в связи с трудной жизненной ситуацией.

«По грубым оценкам, плательщиками авансового платежа по транспортному налогу в этом году будут не менее двух млн физических лиц», — предположил Ковалевский.

Другими словами, сумма транспортного налога в 2021 г. составит около 58 млн рублей. А в следующем году, когда пойдет доплата до общеустановленной ставки, сумма вырастет в 3–4 раза.

Транспортный налог за 2021 год нужно оплатить до 15 ноября 2022 года на основании извещения, которое будут направлять налоговые органы до 1 сентября 2022 года.

В 2021 году плательщики, у которых на 1 января 2021 года отсутствовало разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, по которому ранее была уплачена госпошлина, будут обязаны к 15 декабря заплатить авансовый платеж. Его ставка одна базовую величину за машину (сейчас 29 рублей), за мотоцикл и прицеп — 20 рублей.

Основная ставка налога для автомобилей массой 1,75–2 т — 102 рубля, ставка для авто массой 1,5–1,75 т — 81 рубль.

Полученные от автовладельцев деньги должны быть перечислены министерством в дорожный фонд, сообщают «Минск-новости».

Напомним, что госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства в Беларуси была отменена с 1 января 2021 года. Вместо нее вводится транспортный налог.

В октябре 2018 года стало известно, что госпошлина за выдачу разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении будет рассчитываться по новой системе. Тогда первый заместитель премьер-министра Александр Турчин отметил, что техосмотр отвяжут от уплаты дорожного налога .

Он сказал, что госпошлина за выдачу разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении будет рассчитываться по новой системе.