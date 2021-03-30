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«Для защиты национальных интересов». Лукашенко подписал указ об ответных санкциях

30.03.2021 19:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 30 марта подписал указ № 128 «О применении специальных мер». Как сообщает пресс-служба, он предусматривает введение запрета на ввоз в Беларусь отдельных категорий товаров и импорт работ и услуг.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц.

Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом министров.

Сообщается, что документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Беларуси.

Напомним, ЕС ввел уже три пакета санкций из-за нарушений прав человека и фальсификаций на президентских выборах в Беларуси.

Первый санкционный пакет принят ЕС 2 октября, там значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников.

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. В список вошли 29 физических и семь юридических лиц.

22 февраля 2021 года Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении Беларуси.

Санкции против официального Минска «за подрыв демократии» в октябре прошлого года также ввели США. С тех пор американский санкционный список несколько раз расширялся.

 
Теги: Минск
 
 
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Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом министров.
 
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