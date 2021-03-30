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«Для защиты национальных интересов». Лукашенко подписал указ об ответных санкциях
30.03.2021 19:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 30 марта подписал указ № 128 «О применении специальных мер». Как
— Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц.
Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом министров.
Сообщается, что документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Беларуси.
Напомним, ЕС ввел уже три пакета санкций из-за нарушений прав человека и фальсификаций на президентских выборах в Беларуси.
Первый санкционный пакет принят ЕС 2 октября, там
Второй пакет санкций был
17 декабря Евросоюз принял
22 февраля 2021 года Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель
Санкции против официального Минска «за подрыв демократии» в октябре прошлого года также
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Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом министров.
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