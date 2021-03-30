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Ввозимые в Беларусь фуры Евро-6 освободили от НДС и утильсбора

31.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Ввозимые в Беларусь большегрузные автомобили освобождены от уплаты НДС и утилизационного сбора, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций республики.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Соответствующие положения содержатся в указе № 123 "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов", который во вторник 30 марта подписал президент страны Александр Лукашенко.

"В 2021 году от уплаты утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость освобождаются транспортные средства экологического класса 6, с момента выпуска которых прошло не более года", – сказали в Минтрансе.

Там также уточнили, что действие указа распространяется на седельные тягачи, полная масса которых более 12 тонн, но не выше 20 тонн, а также другие грузовые транспортные средства с полной массой более 20 тонн (но не выше 50 тонн).

Указ вступит в силу после официального опубликования и будет действовать для отношений, возникших с 1 января текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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